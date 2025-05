Invitados de vieja y nueva escuela para Arizona Baby

Corría el final de la primera década de los 2000 cuando 'Second to none' apareció en el mercado. Producido por el popular Paco Loco, Arizona ... Baby se presentaron en sociedad ofreciendo una propuesta que pilló desprevenido a la escena independiente del momento. Su pureza, su naturaleza acústica y su focalización por el sonido americano de raíces poco tenía que ver con una escena 'indie' que, sin embargo, acogió al trío pucelano como parte de ella.

Para celebrar el 15 aniversario de aquel debut que supuso su reconocimiento nacional, Arizona Baby se han subido en la noche de este lunes al escenario de la Plaza Mayor flanqueados por una quincena de artistas que han pasado cerca del ratio de la banda durante los últimos tiempos. Ángel Stanich, Sergio de Levitants, Rocío Torío, Cabeza de Gallo, Nacho Prada, Erik Urano, Alex Izquierdo y Celtas Cortos conformaron el elenco local mientras que Loquillo, Nat Simons y Mikel Erentxun pusieron el ADN nacional.

Con puntualidad británica Javier, Rubén y Guille subieron al escenario con 'Survive', una de sus creaciones más antiguas para continuar con temas más reciente como 'Lonely Road' o versiones como 'Sixteen roads'.

Pero sin duda, lo más esperado estaba por venir. Tener colaboraciones significa también ofrecer al público una aproximación de las canciones al estilo de los invitados. Mikel Erentxun fue el primero en salir. Una afonía no le permitió cantar pero si tocar la guitarra en el clásico de Duncan Dhu 'Por tierras escocesas'. Tras un nuevo lote de clásicos del grupo com 'A tale of the west' o 'Nightmare in Suburbial', llegó una segunda parte del concierto con el resto de invitados. Sergio 'Levitans' llevó a su terreno 'Dirge' para dar paso a Nacho Prada con 'The Truth' y a Alba y Alicia de Cabeza de Gallo con 'Ouch'. Pero sin duda el giro fue para Erik Urano y la versión 'rap' de 'Ride on'. Nat Simmons y Alex Izquierdo subieron a tocar 'Muddy River' antes de una traca final protagonizada por Ángel Stanich, Celtas Cortos y Loquillo. Stanich cantó 'Hey Hey my my' de Neil Young y el 'loco' un, como siempre, dramatizado y auténtico 'Hombre de negro'. El cierre llegó con un broche en toda regla con 'Cifu' y Alberto de Celtas Cortos arrimando el hombro con 'Shiralee' . Sin duda, una jornada repleta de buena 'vibra' local y de talento colectivo. Por otros 15 años.