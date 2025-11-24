El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inundación del aparcamiento de residentes de la plaza de la Solidaridad en marzo de 2021. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Una inversión de 385.000 euros rescatará en 2026 el parking gafe de La Victoria

El Ayuntamiento reclama a la Junta la cesión del Cine Castilla de Girón, cuya rehabilitación superará los 3,7 millones de euros

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

A finales de 2026 estará operativo. Así lo ha garantizado este lunes el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, en contestación a una pregunta realizada por ... la concejala de Valladolid Toma La Palabra Cristina Colino. El Ayuntamiento licitará de forma inminente las obras para sacar del abandono el aparcamiento de residentes de La Victoria, una infraestructura con gafe desde su nacimiento y que se ubica en la céntrica plaza de la Solidaridad. El objetivo: ponerlo en servicio para los vecinos de un barrio que sufre desde tiempos inmemoriales graves problemas de estacionamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  2. 2

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  3. 3

    «Cariño, está calcinado»
  4. 4

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  5. 5

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  6. 6

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  7. 7

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  8. 8 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  9. 9 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  10. 10

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una inversión de 385.000 euros rescatará en 2026 el parking gafe de La Victoria

Una inversión de 385.000 euros rescatará en 2026 el parking gafe de La Victoria