Una inversión de 385.000 euros rescatará en 2026 el parking gafe de La Victoria

A finales de 2026 estará operativo. Así lo ha garantizado este lunes el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, en contestación a una pregunta realizada por ... la concejala de Valladolid Toma La Palabra Cristina Colino. El Ayuntamiento licitará de forma inminente las obras para sacar del abandono el aparcamiento de residentes de La Victoria, una infraestructura con gafe desde su nacimiento y que se ubica en la céntrica plaza de la Solidaridad. El objetivo: ponerlo en servicio para los vecinos de un barrio que sufre desde tiempos inmemoriales graves problemas de estacionamiento.

La inversión prevista para reparar los graves deterioros que sufre este estacionamiento, con 274 plazas para coches y otras quince para motocicletas, asciende a 385.000 euros. El proyecto para reparar el subterráneo ya está redactado y el plazo de ejecución rondaría los cinco meses, según avanzó el edil en el turno final del Pleno. El anterior equipo de Gobierno ya anunció su intención de rescatarlo, pero el proyecto se quedó en el cajón. Este asunto ha sido una reivindicación prioritaria en La Victoria, con una población cercana a las 15.000 personas, desde hace más de una década.

Las obras para devolverlo a la vida, tras la grave inudación que anegó sus sótanos y lo dejó muy dañado, pasarán, entre otras, por la renovación de la maquinaria del ascensor para su puesta en marcha, la instalación de nueva iluminación y la sustitución del cableado de toda la instalación eléctrica, además de la reforma de los sistemas antincendios y de extracción de aire. La sustitución de las chapas dañadas por el efecto del agua, el cambio de puertas y el pintado de las tres plantas completarán la intervención.

Este parking de residentes, excavado cuando León de la Riva era alcalde, ha estado marcado desde su estreno en 2011 por múltiples incidencias. Primero fue la falta de compradores de sus plazas para residentes. Entonces, se pedía por un puesto en concesión a cincuenta entre 14.400 y 15.600 euros dependiendo de la planta, unas cantidades que no cuadraron con las expectativas y capacidad financiera de un vecindario obrero. Más tarde, problemas en la ejecución de la construcción obligaron a clausurarlo. Por último, la adjudicataria, Teconsa, entró en concurso de acreedores. En 2018, el Consistorio liquidó la concesión con la empresa y recuperó la titularidad del espacio. En el escaso tiempo que estuvo abierto, apenas acogió una decena de vehículos.

Su abandono y deterioro provocaron, en marzo de 2021, el episodio más llamativo de los que ha sufrido esta malograda dotación: su inundación total hasta el punto de que el líquido rebosó por la rampa de acceso y salida. El Consistorio tuvo que contratar las labores de achique de este gran cajón que quedó sepultado por tres millones de litros de agua, unos trabajos que costaron 19.000 euros.

La intención del equipo de Gobierno para resucitar este muerto urbanístico bajo tierra, según avanza el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, es sacar sus plazas mediante un sistema de abonos para los residentes del barrio. PSOE y Toma la Palabra encargaron en su momento un estudio de viabilidad para conocer qué fórmula sería la más adecuada para que tuviera una buena acogida.

Según recogía aquel informe, que realizó la consultora Nube Consulting en 2018, el precio máximo que podría pedirse por una plaza en propiedad era de 7.302 euros, coste ajustado al de la oferta entorno en aquel año. Respecto al alquiler, se consideraba que para ser competitivo en la zona debería de fijarse en 36,8 euros mensuales (441 al año). Ojo, todo con precios de hace siete años.

Buenas noticias para Girón

El pleno de este lunes ha dejado otra noticia esperanzadora, en este caso para el barrio de Girón. La moción presentada por el PSOE para solicitar a la Junta que ceda el Cine Castilla al Ayuntamiento ha sido respaldada por todos los grupos políticos. La vieja aspiración del vecindario, que participó en la sesión representado por el presidente de la asociación Valle de Olid, Alfonso Polanco, tiene así visos de hacerse realidad teniendo en cuenta que el PP gobierna en ambas instituciones y que Mañueco está colaborando estrechamente con Jesús Julio Carnero en varias acciones.

Durante la sesión ha sido el concejal de Vox, Víctor Martín, el que ha matizado la petición de los socialistas. Mientras que estos apostaban porque se cediera «a ser posible previa rehabilitación», el edil de la formación de Abascal ha planteado que esa entrega se haga una vez se reforme el inmueble. Todos han aceptado esa nueva redacción.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha recordado, eso sí, el estado de este edificio levantado de mediados del siglo pasado. El cuerpo central de la instalación está en una situación de deterioro grave. Solo la obra civil para sacarlo del abandono requiere de una inversión estimada en 3,7 millones de euros sin incluir el coste del equipamiento que sería necesario para ponerlo en servicio, según matizó el edil. ¿Estará dispuesta la Junta a gastarse ese dinero o subvencionar la rehabilitación? Se verá.

El Cine Castilla, con capacidad para 496 espectadores, fue construido en 1950 y se transformó en sala comercial en 1975 hasta que cerró en 1986. Fue una de las primeras grandes salas de proyección fuera del centro de la ciudad y su apertura simbolizó la consolidación de Girón como un barrio vivo, con identidad propia y una intensa actividad cultural. Su cierre supuso la pérdida de uno de los escasos equipamientos del barrio. De titularidad autonómica desde 1982, desde 1998 el inmueble permanece sin uso y empeorando.