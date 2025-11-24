Indignación del PSOE y VTLP al considerar que Carnero «ha retorcido el reglamento» a favor de Vox

J. Asua Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

Lío, confusión y muchas dudas, que han acabado con el PSOE y Toma la Palabra indignados con el alcalde por su actuación en el pleno. La cosa, en resumen, ha ido así. Ambos partidos de la oposición presentaban sendas mociones para reforzar las medidas de apoyo a las mujeres maltratadas y en favor la igualdad. Tras un acalorado debate conjunto de las propuestas, llegaba la hora de votar. Vox había presentado una enmienda de sustitución, que incluía 14 puntos en su línea de pensamiento sobre esta materia.

El alcalde consultaba con el secretario del Ayuntamiento, Jesús Mozo Amo, cómo había que proceder. El funcionario de más alto rango en el Consistorio consideraba que la formulación de los de Abascal no era la correcta, porque el escrito no precisaba lo que lo pretendía sustituir de cada punto de las mociones. Así, Mozo, que ha pasado unos momentos de mucho apuro ante la polémica que se estaba generando, estimaba que la enmienda debía tratarse como de adición.

Finalmente, el regidor y presidente de la sesión ha optado por votarla punto por punto, lo que ha provocado que siete de las propuestas de Vox, que han sido respaldadas por el PP, se sumaran a las mociones de la oposición, lo que ha cambiado por completo los planteamientos iniciales del PSOE y VTLP. Carnero ha justificado su decisión en que no hacerlo así suponía ejercer «censura», algo a lo que no estaba dispuesto. Para que este episodio no se vuelva a repetir, el alcalde ha solicitado la elaboración de un informe que determine con claridad el proceso de presentación y votación de enmiendas.

Para Valladolid Toma la Palabra lo ocurrido evidencia que el PP se encuentra «políticamente secuestrado» por su aliado de gobierno y que «renuncia deliberadamente a cualquier debate serio sobre la igualdad y los derechos de las mujeres». «Ha retorcido el reglamento para blindar a Vox», destacaban tras la sesión. «Mientras la extrema derecha niega la violencia de género, el PP desmantela consensos históricos y dinamita los acuerdos que eran compartidos por todas las fuerzas democráticas», ha lamentado Rocío Anguita.

Para el PSOE, la actitud de Carnero ha «embarrado» el debate. «Esta chapucera maniobra ha provocado que el PP haya aceptado finalmente la mitad de los 14 puntos incluidos en la enmienda de sustitución de Vox y ha imposibilitado el acuerdo con el resto de partidos en un asunto de especial trascendencia como el de la violencia de género», lamentaban.

Finalmente se ha aprobado un texto con los votos de los socios de gobierno que pide, entre otras medidas, que se identifique mediante un registro a los violadores que se han beneficiado de la Ley del Solo sí es sí y se pongan medidas de seguridad si estos se trasladan Valladolid; reforzar la protección a las mujeres tuteladas, exigir que ningún hombre que se autoperciba como mujer pueda entrar en espacios de intimidad femenina, como vestuarios o cuartos de baño, y exigir el cese de la ministra Ana Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato. Sobre este último asunto, el PP añadía a la redacción final otro punto para garantizar el correcto este sistema de protección.