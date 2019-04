«Igea es mejor que Clemente; antepuso los valores a sus intereses personales» La candidata de Ciudadanos al Congreso por Valladolid, Soraya Mayo. / Gabriel Villamil La expresidenta de los autónomos asume el compromiso de luchar por las pymes rurales con Internet y una fiscalidad especial LORENA SANCHO Valladolid Jueves, 11 abril 2019, 08:01

Acaba de dimitir como presidenta de la asociación de autónomos ATA y ya está pensando en remangarse para trabajar contra la despoblación desde la política. Soraya Mayo (León, 1980) coge el relevo de Francisco Igea para liderar la lista al Congreso por Valladolid. Una «oportunidad» que aprovecha para no arrepentirse en un futuro. «Hay que ser valiente», dice.

–¿La sombra de Igea es alargada?

–Francisco Igea ha dejado el listón muy alto en el Congreso de los Diputados, ha sido el diputado que más ha trabajado de todos los de Castilla y León y la responsabilidad es enorme. Y luego aquí ha demostrado una generosidad enorme, ha antepuesto sus principios, sus valores, el partido y Castilla y León por delante de sus intereses personales y eso ya me parece que le hace ser el líder que necesita Castilla y León.

– ¿Es mejor candidato a la Junta que Silvia Clemente?

–Yo creo que sí. Ya con demostrar esa generosidad, ese liderazgo, ese altruismo, ese luchar por sus principios y sus valores ya dice mucho. Silvia Clemente también tiene cosas positivas. (...) Pero ahora que la política está tan denostada, con Francisco Igea se puede volver a creer en que otra política es posible.

–Usted llegó en medio de los momentos más convulsos de Cs, con unas primarias en la Fiscalía ¿Qué hace una chica como usted en un sitio como este?

–Siempre me ha gustado la política y soy de las convencidas de que la sociedad civil tiene que dar un paso al frente en este momento precisamente tan convulso. Pero la oportunidad que se me ha brindado, con la experiencia que puedo aportar después de estar casi 16 años al frente de los autónomos, si no la aprovechara creo que cuando fuera más mayor me iba a arrepentir.

- ¿La propuesta de Ciudadanos fue directamente para que encabezara la lista al Congreso?

–No, no. Venía hablando con Ciudadanos desde hacía tiempo para una lista en Cortes, pero nadie pensaba que iba a haber elecciones anticipadas, que Silvia Clemente fuera a ser candidata y que Paco Igea dimitiera del Congreso para batirse el cobre en unas primarias. Cuando dimitió Paco Igea me llamó Fran Hervías, ese domingo por la mañana. Y me dijo que si me apetecía sumarme al número uno por el Congreso. Y dije...buff. Le pedí que me dejara pensarlo, pero no había mucho tiempo porque a las seis de la tarde había una reunión para validar con candidatos independientes y debía decirlo antes de las cinco. Fue así, muy precipitado.

– De hecho siempre se le ha vinculado más con el PP.

–El Partido Popular sí que me ofreció en su día ir a las Cortes y le estoy muy agradecida, iba a ir también por independiente en aquella ocasión. De hecho yo había dicho que sí y no pudo ser porque estaba empadronada en Madrid. En esta ocasión yo no me esperaba nada ni del PP ni de Ciudadanos ni de nadie y los acontecimientos fueron como fueron.

- ¿Va a ser suficiente el argumento nacionalista del que está echando mano Cs para convencer a un votante como el de Valladolid?

–Bueno estamos anunciando medidas todos los días de lo que vamos a hacer con la Sanidad, con la educación, con la economía, con la regeneración de la vida política, es decir que hay muchas más cosas. Es verdad que el tema del nacionalismo pesa mucho en campaña (...) Y no porque seas catalán me tienes que mirar a mi que soy de Castilla por encima del hombro. O que se permita que Torra ponga lazos y que nadie le diga nada. Ya está bien. A nosotros nos queda lejos pero hay mucha gente que ha emigrado de Castilla y León a Cataluña y se siente extranjero en su tierra y no lo podemos permitir.

–El 3 de octubre de 2017 declaró en El Norte de Castilla que había que tener «altura de miras y ofrecer mucho diálogo para intentar resolver este entuerto». ¿Sigue pensando que hay que dialogar?

–El diálogo en 2017 todavía era posible pero en 2019 visto lo visto...(...) El diálogo es la base fundamental de la democracia pero llega un punto que hay que hacer algo más que dialogar, porque no es un diálogo es una imposición.

– En su partido abogan por no utilizar las infraestructuras en campaña. ¿No hablará en los próximos días de la autovía del Duero ni del soterramiento?

–Una cosa es hablar de todos los temas que preocupan a los vallisoletanos y otra es prometer cosas que no van a depender de mí directamente. Yo no puedo prometer una autovía que no dependerá de mí, no puedo prometer un soterramiento que la decisión no está en mi mano solamente. (...) Hay que tratar a los ciudadanos como adultos.

–Habla como si no creyera que Cs vaya a ganar las elecciones.

–Me refiero a que dependa de mí como congresista por Valladolid, no del partido. Si se pudiera hacer pues fenomenal, claro que esas infraestructuras son importantísimas para la ciudad pero no dependen de mí.

–¿Qué será lo prioritario para usted?

–La parte económica, seguir trabajando por autónomos y empresas de Castilla y León. Al agro hay que darle un impulso importantísimo en Castilla y León, es parte de nuestro futuro. Y luego también el pacto por la despoblación, que ahí me gustaría remangarme y trabajar mucho. Yo soy de un pueblo de cuatrocientos habitantes y lo he vivido. No es que vaya a un pueblo ahora a sacarme una foto. No, yo he nacido allí, mis padres están allí, me he criado en un pueblo y sé las ventajas, las carencias, los inconvenientes y cómo se vive en un pueblo más allá del fin de semana o ir a sacarte una foto.

–Ha exigido medidas concretas para la igualdad entre medio rural y urbano. ¿Cuáles propone?

–Hay que establecer una fiscalidad especial para las empresas que se crean en el medio rural. El acceso a banda ancha de internet debería ser como el grifo del agua, que le dieras y saliera. Y ahora hay que dar servicios para un envejecimiento activo (...). Pero sobre todo se tiene que entender que el valor social de una empresa en un pueblo no es lo mismo que el que tiene en el medio urbano. Cuando montas una empresa en el medio rural y generas empleo provoca ilusión, esperanza.

–Como autónoma ¿Montaría una pyme en un pueblo de 50 vecinos?

–Logísticamente es muy complicado pero depende a lo que te dediques porque las industrias agroalimentarias se nutren de lo que hay en la tierra. (...) Es duro vivir en el pueblo pero se puede revertir la situación si se hace un plan a largo plazo que es una de las cosas que nunca se ha hecho, se ha pensado en cuatro años (...). No hay plan, el plan es ganar las próximas elecciones y así nos va.

-Puede parecer ventajista acusar al bipartidismo de no hacer nada cuando ustedes no han gobernado nunca...

–Bueno no son acusaciones es una lectura objetiva de lo que ha pasado. Somos un partido muy joven y es verdad que venimos sin esa mochila. Pero me encantaría que se hubiera hecho algo en estos treinta años y no venir a proponer cosas partiendo de cero.

–Las medidas de Cs para los autónomos ¿Son las mejores que puede ofrecer? (Dos años sin cuota para los que tienen hijos o papeles cero, entre otras)

–En este momento son muy buenas. Si tú le preguntas a un autónomo qué es lo mejor dirá no pagar impuestos y bajar más las cotizaciones. Pero dentro de las posibilidades que hay, hay que plantear medidas que no revienten el sistema de Seguridad Social que no está de lo más boyante.

– En la encuesta del CIS mantienen un diputado. Pero si no fuera así y lo perdiera ¿Seguirá en Cs?

–Soy candidata independiente no soy militante. Salgo con mentalidad ganadora y no me planteo ese escenario. Si ocurre, pues el día 29 pensaré lo que hago con mi vida.