El humor vallisoletano del que disfrutan 500.000 seguidores: «Subí vídeos de rebote y me hice viral»

Trakilin44 es el nombre de usuario -tanto en Instagram como en TikTok- de José Ignacio Alonso, vallisoletano de 49 años y dueño de ... una tienda de bicicletas en Paseo Zorrilla, 177. Sus 500.000 seguidores en Instagram avalan su éxito en redes sociales gracias a «vídeos de humor con mi doblaje de voz contando chistes o diálogos graciosos». La oportunidad de comenzar vídeos a redes sociales, en los que no se le ve la cara, comenzó hace unos años «a raíz de mi hija y de mis amigos». «Siempre he sido el graciosillo en mi grupo de amigos, les mandaba chistes por WhatsApp y me dijeron que lo subiera a redes», y dicho y hecho.

«Empecé subiendo pantallazos falsos de conversaciones de WhatsApp creados por mi gracias a una aplicación del móvil. Al principio no tenía muchos seguidores ni visualizaciones, mis amigos, mi familia y poco más», explica José Ignacio Alonso. De la noche a la mañana, de manera literal, los seguidores, comentarios y visualizaciones comenzaron a subir: «Recuerdo que subí uno de los vídeos con conversaciones de WhatsApp y me fui a la cama. Cuando me levanté tenía 20.000 seguidores, miles de comentarios y muchas visualizaciones. Fue una locura y me animo a seguir con ello».

Las restricciones de Instagram obligaron al aficionado de 49 años a reinventarse: «Empezaron a borrarme los vídeos de las conversaciones por WhatsApp así que aposté por coger vídeos y doblarlos con mi voz contando chistes o diálogos graciosos». El humor y la voz de Trakilin44, el nombre de usuario de José Ignacio Alonso, comenzó a calar entre sus seguidores que empezaron a crecer hasta alcanzar la cifra de «500.000 en Instagram y más de 100.000 en TikTok».

«Lo que me da de comer en mi negocio de bicicletas en Paseo Zorrilla, pese a que mucha gente no se lo crea no cobro ni un solo euros de redes sociales», confiesa entre risas. En relación al porque de su nombre de usuario, Trakilin44, el usuario de Instagram con medio millón de seguidores, asegura: «Me lo puso mi hija cuando me abrió Instagram y TikTok. Ella dice que soy muy gracioso pero que de primeras son tranquilo, de ahí el nombre. Lo del número 44 fue porque Trankilin a secas estaba cogido y fue el primer número que salió como recomendación. Ahora hasta me gusta».

La edición de los centenares de vídeos publicados por José Ignacio Alonso es llevada a cabo de manera autodidacta. «Mi hija me enseñó CapCut para editar los videos, yo no sabía lo que era eso. Se me dio bien la edición y montaje de videos. Puedo tardar 10 o 15 minutos en tener el vídeo a punto para su publicación, es un hobbie para mi», puntualiza. No obstante, el dueño de Lobikes, la tienda de bicicletas de Paseo Zorrilla, 117, afirma que «cuando te borran un vídeo que has tardado más tiempo en editar o que es una colaboración con algún colega de Valladolid te molesta algo más».

Los límites del humor son uno de los aspectos con los que más concienciado está Trakilin44. «Nunca publico humor feo o polémico. Bloqueo a muchos usuarios que crean polémicas del humor. Si no te gusta un vídeo tienes dos opciones: bloquearme o pasar el video. Ojalá la vida fuese tan sencilla como eso. Hay gente muy amargada en redes sociales», apostilla.

Entre sus vídeos más virales, que acumulan millones de reproducciones, se encuentran algunos como Chistes Marcianos para reír sin parar, Divertidos Chistes Marcianos Contados por un Extraterrestre Animado, Feliz sobremesa de domingo de parte de nuestros amigos y Luchar por tus sueños es el mayor éxito. «Recibo a diario mensajes de seguidores agradeciéndome por hacerles pasar un buen rato, lo cual es lo más gratificante de todo este camino», confiesa y añade: «De vez en cuando publico mensajes de superación personal y positividad, lo que ha hecho que mi audiencia me vea no solo como alguien que les hace reír, sino como alguien cercano que les acompaña».