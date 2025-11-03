Herida una mujer en un nuevo atropello en Valladolid El accidente, segundo de este tipo en la mañana del lunes, ha ocurrido en el Paseo de la Magdalena

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:56

Un atropello ocurrido en la ciudad de Valladolid ha dejado herida a una mujer de 57 años, que ha tenido que ser atendida por lesiones en una pierna.

Los hechos han ocurrido a las 12:12 horas en el Paseo de la Magdalena, en el cruce con la calle Real de Burgos, cuando la sala de emergencias 112 Castilla y León ha recibido la alerta de que una mujer había resultado atropellada por un turismo. La víctima, de 57 años, se encontraba consciente, pero presentaba herida en una pierna.

Se trata de la segunda mujer herida en atropello en la mañana de este lunes, después de que a primera hora se haya registrado un incidente similar en una calle de Arroyo de la Encomienda.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Municipal, del Cuerpo Nacional de Policía y efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar asistencia para la herida.