Herida una mujer en un atropello en Arroyo de la Encomienda La víctima, que se encontraba consciente, presentaba heridas en una pierna

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:43

Una mujer ha resultado herida esta mañana tras ser atropellada en la localidad de Arroyo de la Encomienda. Los hechos han ocurrido a las 08:28 horas, cuando varias llamadas han alertado al servicio de emergencias 112 de Castilla y León de que un turismo había atropellado a una mujer en la calle de la Malaza, esquina con la calle Almazara.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda, de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer, que se encontraba consciente, herida en una pierna.