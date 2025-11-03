El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia en una calle de Valladolid en una foto de archivo. C. Espeso

Herida una mujer en un atropello en Arroyo de la Encomienda

La víctima, que se encontraba consciente, presentaba heridas en una pierna

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:43

Comenta

Una mujer ha resultado herida esta mañana tras ser atropellada en la localidad de Arroyo de la Encomienda. Los hechos han ocurrido a las 08:28 horas, cuando varias llamadas han alertado al servicio de emergencias 112 de Castilla y León de que un turismo había atropellado a una mujer en la calle de la Malaza, esquina con la calle Almazara.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda, de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer, que se encontraba consciente, herida en una pierna.

