El hartazgo de los usuarios del pabellón Pisuerga de Valladolid: cubos y toallas contra las goteras

Desde hace años, incluso décadas, se ven obligados a esquivar obstáculos, como las papeleras, cubos o toallas que colocan en la pista para recoger agua y evitar resbalones cada vez que entrenan en días de lluvia. Pero la gota que ha colmado el vaso de ... los usuarios del Polideportivo Pisuerga de Valladolid, acostumbrados a las goteras que se forman en la cubierta de las instalaciones, ha sido el comunicado que la Fundación Municipal de Deportes les envió a través de un correo electrónico. «Debido a las goteras que se forman cuando Ilueve, informamos que siempre que llueva y haya goteras que pueden poner en peligro a los usuarios, estos tienen la opción de no hacer uso de la pista y entonces notificarlo para que se compense en la siguiente factura». Si deciden utilizarla cuando hay fugas de agua, advierte el escrito de la Fundación, «será responsabilidad de los usuarios si sufren una lesión».

El goteo de agua no perjudica a las zonas de la pista central durante los encuentros del Real Valladolid Baloncesto, ya que en estos partidos las gradas telescópicas son desplegadas sobre algunas de las zonas del parqué donde a diario practican y disfrutan deportistas aficionados. No obstante, algunos de estos usuarios, también socios del equipo de baloncesto, aseguran haber presenciado hace años encuentros en los que las gotas de agua caían sobre el público de las gradas. «Da un poco de vergüenza ver cómo a veces hay cubos recogiendo agua en un partido profesional del equipo de tu ciudad», admiten.

Entre estos usuarios está un grupo de amigos, «una gran familia», que se reúnen «entre una y dos veces por semana», generalmente los martes y los jueves, para jugar a baloncesto en una pista alquilada para entrenar. Así lo llevan haciendo desde hace décadas, casi desde la inauguración del Polideportivo Pisuerga en los años 80 –los más veteranos han soplado 70 velas en alguna de estas reuniones–, prácticamente el mismo tiempo que llevan conviviendo con el problema de las goteras.

Uno de estos compañeros de cancha es Rafael Sánchez, quien se incorporó al grupo en el año 1997, aunque tenía constancia del problema desde años atrás, cuando practicaba en el pabellón durante su época universitaria. «No es una cuestión reciente, ya que ningún Ayuntamiento, de ningún color, ha sido capaz de prestar atención a un problema que es conocido por todos los usuarios desde hace décadas», afirma. Según describe, «hay una gotera bajo una de nuestras canastas y varias por el centro de la pista. Así que ahí nos tienes, jugando al baloncesto personal de entre treinta y tantos, y 70 años, esquivando toallas húmedas y papeleras por toda la pista, con el consiguiente riesgo de resbalar y sufrir un percance grave». Las goteras «prácticamente han nacido con el pabellón, algún arreglo se ha hecho, pero ninguna solución definitiva», subrayan Fernando Espinilla y Jose Manuel Sánchez, también miembros del grupo, este último desde 1991.

Parches en lugar de soluciones al problema

Aunque han informado en repetidas ocasiones de esta situación, la respuesta a sus quejas, según denuncian, «no va más allá de los cubos o toallas que el personal de mantenimiento nos facilita con todo su buen hacer». Recalcan que «los que aquí trabajan nos atienden muy diligentemente, pero no se pone una solución real al problema», por lo que tienen que tirar de remiendos. «Al comienzo de los entrenamientos colocamos cubos y toallas en los puntos de goteo, que luego tenemos que sortear mientras jugamos». Además, tienen que «parar con frecuencia los partidos para limpiar».

«Es algo que no se puede tolerar que pase desde hace tanto tiempo en el que es el principal pabellón de Valladolid»

Rafael Sánchez explica que, «más de una vez», han sufrido resbalones, aunque no han ido más allá de la caída. «No nos empleamos a fondo físicamente, pero el riesgo está ahí», advierte. «Vamos a pasar el rato con amigos y a hacer un poco de deporte, aunque tenemos cuidado porque algunos podemos hacernos daño gravemente».Con el comunicado de la Fundación Municipal de Deportes, el Ayuntamiento de Valladolid verbaliza por primera vez el problema, según afirma este grupo de aficionados, aunque «podían habérselo ahorrado, ya que todo hubiera seguido igual». Por ello estos jugadores aficionados han decidido difundir tanto el mensaje como la situación que llevan años sufriendo: «Es algo que no se puede tolerar que pase desde hace tanto tiempo en el que es el principal pabellón de Valladolid».

Sucesivas reformas que no han eliminado las goteras

Si bien son conscientes de las reformas llevadas a cabo en los últimos años en el polideportivo, inaugurado en 1985 y en el que ha habido mejoras en el parqué y los videomarcadores, además de un cambio de iluminación, insisten en sus quejas por el problema de las goteras: «No dudamos de que las reformas que se deban llevar a cabo sean algo costoso, pero que las instalaciones del que se supone es el mejor pabellón de Valladolid estén así los días de lluvia es algo triste», lamentan. Además, consideran «increíble» que ningún Ayuntamiento «haya sido capaz de arreglar algo que es conocido por todos los usuarios desde hace décadas», y en concreto que «este haya tenido la desfachatez de 'solucionar' el problema pasándonos la pelota a los usuarios».

Así las cosas, insisten en agradecer las mejoras y la amabilidad del personal de la Fundación Municipal de Deportes. «También sabemos que los profesionales del Real Valladolid Baloncesto son los mayores usuarios de las instalaciones, pero sin un buen techado puede que todo lo demás se deteriore», advierten.

Por ejemplo, los desperfectos ya son visibles en el recientemente renovado parqué. Algunas de las zonas de la tarima, como las del extremo noreste de la pista, zona donde este grupo suele entrenar, ya están afectadas por el goteo de agua y presentan un oscurecimiento en la madera. «Sobre estas tablas cae directamente agua cuando llueve, concretamente cerca de una de nuestras canastas y en el centro de la pista donde jugamos». Según explican, «suponemos que el personal de mantenimiento lo limpiará después de retirar las toallas y papeleras que utilizamos para protegerlas, pero no sabemos cómo influirá sobre las instalaciones a largo plazo».

«Cuando no esté en condiciones de seguridad, se cancelarán las actividades»

Mayte Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, afirma estar al tanto del problema de las goteras: «He estado allí con el jefe de instalaciones y con otro técnico de la Fundación recorriendo todo el pabellón y comprobando dónde puede haber más goteras», afirma Martínez, quien reconoce que «es una cuestión que me preocupa, porque son muchas las instalaciones afectadas». Con respecto a las goteras, explica que se trata de un problema existente desde hace tiempo y que se han realizado reparaciones «poniendo chapa sobre chapa durante muchos años». «Al final», resume, se trata «de una cubierta muy grande y antigua». La solución pasa por «una inversión presupuestaria muy importante», ya que «el reemplazo de la cubierta vale más de un millón y medio de euros», calcula. «Quizás este haya sido el motivo por el cual el anterior equipo de gobierno no lo haya ejecutado», apunta la concejala, quien insiste en que «se trata de un tema que a mí me preocupa especialmente y me gustaría intentar acometerlo, aunque no sé cuándo».

Por el momento, avanza su intención de solicitar un estudio y «pedir presupuesto a diferentes empresas» para «poder reparar e impermeabilizar las zonas puntuales afectadas por las goteras», con el fin de «minimizar, en la medida de lo posible, que esto siga sucediendo». Mayte Martínez apunta a las extremas temperaturas como una de las principales causas del desgaste, incluso en aquellas zonas donde ya se habían acometido reparaciones con anterioridad. «Las juntas de dilatación pasan de estar a temperaturas bajo cero en invierno a alcanzar los 40 o 50 grados en verano, lo que hace que se hayan abierto nuevas grietas en sitios ya reparados», señala. También influye la dirección del viento, lo que provoca que se originen goteras en una u otra zona, especialmente en épocas con varios días seguidos de lluvias de gran intensidad, lo que colapsa las canalizaciones.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes considera que antes de llevar a cabo las reparaciones puntuales en el Polideportivo Pisuerga hay que «esperar a que las condiciones climáticas sean favorables» para evaluar la situación. «Sacaremos una partida presupuestaria para ello», afirma.

«Los responsables de la instalación somos la FMD, y cuando no esté en condiciones de seguridad para los usuarios, se cancelarán las actividades»

Con respecto al escrito enviado por la Fundación Municipal de Deportes en el que se afirmaba que «si deciden hacer uso cuando hay goteras será responsabilidad de los usuarios si sufren una lesión», expresa que «la seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de todo», por lo que «en momentos puntuales en los que la lluvia abundante haga incompatible la práctica deportiva se avisaría al usuario». Para Martínez, «no hay nada que justifique» que se alquile un pabellón cuando no está en condiciones. «Ni siquiera bajo el riesgo del usuario», subraya, porque «los responsables de la instalación somos la Fundación, y cuando no esté en condiciones de seguridad para los usuarios, desde luego que se cancelarán las actividades para evitar accidentes». Recalca que «la responsabilidad es de la Fundación Municipal de Deportes y cuando desde la Fundación se estime que no se dan las condiciones para la práctica deportiva, no se autorizará y no se cobrará el importe», añade.

En su reciente visita al polideportivo, la concejala afirma haber visto «zonas con gotas que no ocasionan más problema que limpiarlas cuando deje de llover». Pero en casos «de lluvia incesante durante mucho tiempo y que se vea que va a comenzar una actividad próximamente con algún riesgo, debe primar por encima la seguridad de los usuarios».

También en Canterac

El problema de las goteras no es exclusivo del Polideportivo Pisuerga, ya que también afecta a los usuarios del Complejo Deportivo Canterac, para el que han «contratado un plan que pasa por la evaluación y la solicitud de un presupuesto, que podría rondar los 400.000 euros». Precisamente, con las intervenciones en esta instalación de Delicias «a corto-medio plazo», el Ayuntamiento pretende aunque por el momento «no está presupuestado».