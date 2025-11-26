La Fundación Schola entrega sus Premios al Compromiso Universitario

El Norte Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La Fundación Schola celebró el martes en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz la XIV edición de los Premios al Compromiso Universitario que, con la colaboración del Consejo Social de la Universidad de Valladolid y de la Junta de Castilla y León, así como con el patrocinio de Caja Laboral.

Los premios reconocieron tanto el expediente académico como el compromiso social asociativo, representativo, cultural, deportivo y solidario de los estudiantes de los centros universitarios integrados en cualquiera de los campus de la Universidad de Valladolid.

Así, se entregaron tres premios dotados con mil euros. En Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, el galardón recayó en Diana del Carmen Villar. En Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales, fue a Raúl Ortega de la Torre. En Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas, Paula Mielgo recogió el premio.

