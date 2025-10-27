Fundación Schola celebra en Valladolid sus 25 años de familia y educación en valores Isabel Blanco apela a la educación como «ese vehículo» que permita «articular una sociedad más justa» y Pollán reclama un gran pacto por la educación

El Norte Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 22:28

Fundación Schola conmemoró hoy sus 25 años de vida, caracterizados por ser defensores de la familia y la educación en valores, dos cuestiones que destacaron, durante su intervención, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, quienes felicitaron a la entidad por este cuarto de siglo, en un acto celebrado en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

Blanco señaló que la educación «no solamente tiene que ser ese motor de conocimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes», sino «ese vehículo» a través del cual «se articule una sociedad más justa». La vicepresidenta, que estuvo acompañada por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el director gerente de la Fundación Schola, Luis Ortiz de Lanzagorta, destacó la «apuesta» por la educación y la familia que comparten esta organización y la Junta. «Tenemos muy claro nuestras prioridades, la apuesta que realizamos por las familias de Castilla y León y, por supuesto, por la educación», apuntó la consejera, quien recordó que la Comunidad es líder en educación, según el informe PISA.

Igualmente, recordó que el Gobierno autonómico colabora con la Fundación Schola en los premios de reconocimiento al compromiso universitario, que reconoce a aquellos jóvenes «por su valor intelectual, por esa capacidad de generar conocimiento y por su labor social vinculada a la innovación, al talento, al deporte». Blanco recordó que hoy se ha vuelto a aprobar el proyecto de presupuestos para 2026, que contempla 3.000 millones en educación y «recoge 1.500 millones en políticas para familia», con el bono nacimiento y el bono infantil para extraescolares, entre otros. «Trabajamos haciendo menos ruido, gestionando, más nueces para las familias de Castilla y León», explicó.

Por su parte, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, aprovechó esta cita para reclamar la necesidad de alcanzar un gran pacto por la educación «que garantice la igualdad de oportunidades para todos los españoles». En su discurso, Pollán subrayó que «todo español, con independencia de su renta o de su código postal, debería contar con una serie de mínimos de calidad desde que comienza su educación hasta que la finaliza, no viéndose obligado nunca a abandonarla en contra de su voluntad».

El presidente apeló a la necesidad de que el sistema educativo quede preservado de los avatares políticos y destacó que «urge un gran pacto por la educación» y que es «imprescindible dejar de afanarse en erigir hechos diferenciales como muros separadores».

Papel de los docentes

Asimismo, reivindicó el papel de los docentes y el valor del sentido común en la enseñanza: «Hace falta revestir a los docentes de la necesaria autoridad y una restauración a escala gigante del sentido común», afirmó. Pollán defendió también la función de la escuela como «ascensor social y lugar donde el individuo, desde muy pequeño, se ejercita en las nobles tareas de la memoria, el entendimiento y la voluntad».

También aplaudió la apuesta de la Fundación Schola por la familia y la educación, «valores que a día de hoy en la sociedad, quizá no están lo suficientemente valorados ni lo suficientemente colocados en el sitio que verdaderamente merecen como parte fundamental de la sociedad».

En relación con la Fundación Schola, el presidente de las Cortes destacó su trayectoria de compromiso con la educación y la familia: «Cada vez que, en materia de educación, alguien sienta la necesidad imperiosa de innovar por innovar, debería pararse un instante a escuchar el rumor de la experiencia acumulada por los siglos. Eso lleva haciendo 25 años la Fundación Schola, para aprovechamiento de estudiantes, docentes, familias y, en general, de la sociedad española».

25 años de compromiso con la educación y la familia

Por último, el director gerente de la Fundación Schola, Luis Ortiz de Lanzagorta, se mostró satisfecho por este cuarto de siglo y subrayó la presentación de un video sobre todo lo que desarrolla la entidad y «celebrar todos los retos» que confían en llevar a cabo en un futuro, «con dos bases»: la familia y la educación, «y sobre eso, construir una sociedad mejor y más prometedora para los niños, para los jóvenes y para todos».

La Fundación Schola, constituida en el año 2000 por Arturo León Álvarez, es una entidad sin ánimo de lucro que centra su labor en ayudar a las familias en la educación de sus hijos y mejorar la calidad educativa. Sus dos pilares fundamentales, la familia y la educación, «se mantienen firmes tras veinticinco años de trabajo y compromiso social», según traslada la organización.

La entidad promueve el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, impulsa proyectos de cooperación en el tercer mundo y defiende que «el principal patrimonio de una persona es la educación que recibe». La Fundación considera que el futuro de la sociedad «se construye educando no solo a los jóvenes, sino también a todos los agentes sociales implicados en el desarrollo común».