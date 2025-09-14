El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Daniel Viñé, junto a la imagen con la que ha ganado un premio internacional al mejor fotógrafo de paisajes aéreos. José C. Castillo

El fotógrafo de Valladolid que persigue los paisajes más bellos del mundo

Daniel Viñé acaba de ganar un premio internacional gracias a la espectacular postal de un volcán en erupción captada en Islandia

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:35

Todo parece ir bien. Una terracita con amigos, cerveza fresca, la tarde que se deshilacha y una agradable conversación. Los astros se han aliado para ... que esta sea una velada de charleta y tranquilidad. Sin embargo, Daniel Viñé (Valladolid, 1980) se empieza a poner nervioso. Por el rabillo del ojo ve cómo el atardecer comienza a hacer de las suyas, las nubes cogen color, a su alrededor se dibuja una estampa que, si no la atrapa al instante, en seguida se desvanecerá.

