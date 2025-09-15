La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur Con esta apertura, la compañía RKS ya suma dos tiendas en Valladolid y cinco en Castilla y León

Vallsur sigue ampliando su oferta comercial con la llegada de RKS, una firma navarra de calzado y moda que ya ha inaugurado su nuevo establecimiento en el centro comercial. La tienda, de 250 metros cuadrados, dispone de una variada selección de calzado y textil para mujer, hombre y niños y ha incorporado las últimas colecciones de reconocidas marcas nacionales e internacionales como Guess, Hoff, Napapijri, Tommy Hilfiger o Michael Kors.

Con esta apertura, RKS tiene las cinco tiendas en Castilla y León y dos en Valladolid. A nivel nacional, la compañía fundada en Pamplona en 2009 y especializada en la gestión de tiendas multimarca de calzado supera ya el centenar de puntos de venta físicos.

Con estas nuevas incorporaciones, Vallsur continúa avanzando en su proyecto de remodelación, en el que en los últimos meses se han sumado varias firmas.

Entre las últimas incorporaciones, destaca la tienda Álvaro Moreno más grande de Castilla y León, la llegada de Fifty, la incorporación de Alep-Hop y de la tienda oficial del Real Valladolid, así como la apertura de La Casa del Libro y la próxima llegada de la tienda multimarca de moda Astoria.

