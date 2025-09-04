El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada del centro comercial Vallsur. Carlos Espeso

Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre

Contará con un espacio de 148 metros cuadrados en la primera planta y tendrá descuentos todo el año

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:14

Vallsur continúa dando la bienvenida a nuevas marcas con el objetivo de sumar y reforzar su variada y amplia oferta comercial de moda, ocio y restauración. La última firma en anunciar su llegada al centro comercial vallisoletano ha sido Astoria con la apertura de su nuevo establecimiento previsto para el mes de octubre.

La tienda multimarca de moda perteneciente al Grupo Patrimi contará con un espacio de 148 metros cuadrados para dar cabida a marcas internacionales como Levi's, Lacoste, EA7 Emporio Armani, Tommy Jeans, Calvin Klein, Silbon, Antony Morato y Morgan, entre otro.

Según informan desde el centro comercial, Astoria ha cuidado cada detalle del nuevo punto de venta, «combinando un diseño moderno con una disposición que facilita la comodidad y el descubrimiento de las últimas tendencias en una clara apuesta por la innovación y la imagen». Además, la tienda ofrecerá importantes descuentos durante los 365 días del año, acercando la moda premium a un público más amplio.

La llegada de este nuevo establecimiento se suma a la apertura de Casa del Libro el pasado mes de julio y a la zapatería RKS, que abrirá en Vallsur tras el verano.

