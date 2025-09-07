El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Puerta Grande para Sergio Pérez de Gregorio y Sergio Galán.

Puerta Grande para Sergio Pérez de Gregorio y Sergio Galán. A.Mingueza

Valladolid

Triunfo de Sergio Pérez de Gregorio y Sergio Galán en el inicio del abono

Ambos rejoneadores salieron a hombros del festejo, mientras Guillermo Hermoso de Mendoza, que ejecutó la suerte de mayor calidad de la tarde, obtuvo un único apéndice al fallar con el rejón de muerte

César Mata

César Mata

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:28

Arrancó la feria taurina en el coso del paseo de Zorrilla con un festejo de rejones en el que estaban anunciados Andy Cartagena, Guillermo Hermoso ... de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio. Finalmente, por lesión del alicantino Cartagena, abrió cartel Sergio Galán.

