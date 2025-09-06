La Torzida pone ritmo y color a las fiestas de Valladolid

La ciudad de Valladolid ha vuelto a vibrar con los ritmos afrobrasileños de La Torzida durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La ... que es la batucada más antigua de España, se ha subido al escenario urbano en dos citas clave: este sábado 6, con un pasacalles por el centro con Fevapeñas, y lo hará el viernes 12, en la Peña La Despensa, animando la jornada dedicada a las peñas.

En estas actuaciones participa el grupo principal de La Torzida, formado por 30 percusionistas y los integrantes del cuerpo de baile que acompaña cada ritmo con movimientos inspirados en la samba, el reggae brasileño y otras variantes afrobrasileñas. Juntos mostraron este sábado lo mejor de su repertorio y llenaron de música y color las calles del centro. Daniel Ortega, tesorero de la asociación y director de algunas actuaciones, explica que «el objetivo era inundar de alegría y música todo Valladolid». Objetivo conseguido.

Con 40 años de historia recién cumplidos, La Torzida es un proyecto cultural consolidado en Valladolid. Nació del entusiasmo de un grupo de vallisoletanos por la música brasileña, inspirados en los ritmos de Salvador de Bahía y Río de Janeiro. Comenzaron denominándose 'Os Chivadores' y tocando donde podían y con los años se consolidaron como asociación cultural con una escuela propia en la que los futuros músicos se forman durante dos años antes de integrarse en el grupo principal. «Cualquiera puede aprender. Lo que sí que pedimos a todos es el compromiso de venir a ensayar», asegura Ortega.

La Torzida no solo se caracteriza por su música y bailes, sino también por la diversidad de sus integrantes. Ortega subraya que «hay gente desde 15 años hasta 70. Tenemos familias completas y parejas que tocan juntas. Eso hace que la convivencia sea muy especial». Esta mezcla de edades y experiencias contribuye a mantener vivo un proyecto que ya es referente en Valladolid y en España. «Llevar 40 años en activo se consigue a base de ilusión, de motivación y adaptándose a los nuevos formatos y a la evolución de la música. Incluso en Brasil, los estilos cambian, y nosotros también vamos incorporando esos cambios», informa Ortega. Su repertorio incluye dos estilos principales, la música de Salvador de Bahía y la música carioca de Río de Janeiro, ambos con su propia riqueza rítmica y expresiva.

Para los integrantes de La Torzida, tocar en su ciudad y, sobre todo en sus fiestas, tiene un valor especial. «Aunque hacemos bolos por pueblos de la provincia, actuar en Valladolid, donde está la mayoría de nuestra gente y hay público que nos conoce, siempre nos llena más», asegura Ortega. Este contacto directo con los vallisoletanos y el ambiente festivo del centro contribuye a que cada actuación sea única.

En estas fiestas La Torzida ha vuelto a demostrar que la música es un lenguaje que trasciende edades y generaciones, y que la pasión por la cultura brasileña, por el ritmo contagioso de los tambores, los redobles y los pasos de samba puede mantenerse viva durante décadas. «Nosotros vivimos el presente, disfrutamos cada actuación y hacemos que cada día cuente. Así es como hemos llegado hasta aquí y así seguiremos», concluye Ortega.