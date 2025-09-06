El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Torzida pone ritmo y color a las fiestas de Valladolid

Ver 15 fotos
La Torzida pone ritmo y color a las fiestas de Valladolid Aida Barrio

La Torzida pone ritmo y color a las fiestas de Valladolid

Esta batucada nacida en 1984 es la más antigua de España

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:16

La ciudad de Valladolid ha vuelto a vibrar con los ritmos afrobrasileños de La Torzida durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La ... que es la batucada más antigua de España, se ha subido al escenario urbano en dos citas clave: este sábado 6, con un pasacalles por el centro con Fevapeñas, y lo hará el viernes 12, en la Peña La Despensa, animando la jornada dedicada a las peñas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  8. 8

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  9. 9

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  10. 10 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Torzida pone ritmo y color a las fiestas de Valladolid