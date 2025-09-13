Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre El segundo sábado de fiestas está plagado de actividades para toda la familia

Gigantes y cabezudos durante las fiestas del año pasado.

El penúltimo día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo viene trufado de actividades para todos los públicos desde el parque infatil con actividades para los más pequeños instalado en Cadenas de San Gregorio hasta teatro pasando por actividades para las peñas, conciertos y toros.

• 09:00h a 14:00h. Circuito del Rebollar. Trofeo Motocross Virgen de San Lorenzo 2025. Organiza: C.D. Moto Club Vallisoletano.

• 09:00h a 20:00h. Campos de Soto de la Medinilla (zona parque Ribera de Castilla). Torneo de Béisbol Sub15 Virgen de San Lorenzo. Organiza: Federación de Beisbol y Sofbol de Castilla y León.

• 09:00h a 21:00h. Polideportivo Pilar Fernández Valderrama. Torneo de Voleibol Ciudad de Valladolid – Memorial Félix Ubierna. Organiza: C.D. Valladolid Club Voleibol.

• 09:00h a 21:00h. Polideportivo Barrio Delicias. XXXV Torneo Internacional de Esgrima Virgen de San Lorenzo. Organiza: C.D. Valladolid Club Esgrima.

• 10:00h a 14:00h. Pista de vuelo de Los Alcotanes (Camino Cardosa 2). XXXVII Concentración de Aeromodelismo Virgen de San Lorenzo. Organiza: C.D. de Aeromodelismo Los Alcotanes.

• 11:00h a 13:30h. Cúpula del Milenio. Torneo de Ajedrez. Colabora: Club de Ajedrez Promesas de Valladolid. Organiza: Espacios Jóvenes de Valladolid.

• 12:00h. La Rondilla (Pza. Ribera de Castilla) Tía Melitona.

• 12:00h. C/ Villaverde de Medina (Zona Sur) Juegos tradicionales gigantes de madera.

• 12:00h a 14:00h. Instalación Militar de San Isidro C/ Páramo de San Isidro. Exhibición de CROSMINTON Virgen de San Lorenzo. Organiza: C.D.S.C.M San Isidro.

• 12:00 a 14:00h. Instalación Deportiva Terradillos. XXXVIII Exhibición de Automodelismo Radiocontrol Virgen de San Lorenzo. Organiza: C.D. Automodelismo Valladolid Racing (ATV Racing).

• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 12:30h. Teatro Cervantes. Popeye el musical.

• 17:00h. Fuente Berrocal (Pza. de la Ópera) Tío Tragaldabas.

• 17:00h. Barrio Belén (Pza. de las Nieves) Tía Melitona.

• 17:00h. Teatro Cervantes. Popeye el musical.

• 17:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 17:00 a 21:00h. Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Organiza: Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 17:30h. Residencia Cardenal Marcelo. Avda. Contiendas, s/n. Dúo Spacio.

• 18:00h. Plaza de Toros. Corrida de toros de Victorino Martín para Uceda Leal, Fortes y Tomás Rufo.

• 18:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 18:00h. Plaza de la Universidad. Bookcrossing. XIX Liberación Masiva Vallisoletana de Libros. Organizan: Asociación Comunera Vallisoletana, Peña Comuneros.

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades peñas. Peña Komando Churruka.

• 18:30h. CVA San Juan. C/ Santa Lucía, 32-34. Dúo Musical Piñuel.

• 18:30h. Acera de Recoletos. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Tierras Llanas'.

• 19:00h. Desembocadura del Esgueva. Take over sound system (Reggae).

• 19:00h. Parque Galileo Galilei (Santos Pilarica) Talleres de percusión con tambores (desde 6 años). Pasacalles con Bubaloo, grupo de percusión.

• 19:00h. Plaza Padre Ventura (Pilarica) Juegos tradicionales gigantes de madera.

• 19:00h. Delicias (parque de Bomberos) Tío Tragaldabas

• 19:00h. Barrio Las Flores (parque Jardines) Tía Melitona

• 19:00h a 22:00h. Cúpula del Milenio. Evento de Baile: DANZ! Fiestas de Valladolid. Organiza: Espacios Jóvenes de Valladolid

• 19:30h. Paseo de las Moreras. Acrobacias en barra. Coordinadora de Peñas

• 19:30 a 02:00h. C/ Andrés Laorden y Juan Mambrilla XIII Verbena Republicana: Finnegan´s Dream, los Remeros del Zapardiel, Trío Puente Yayabo y Jhana. Organiza: Ateneo Republicano.

• 20:00 a 04:00h. Barrio Belén (Avda. Valle Esgueva, apeadero de trenes) X FESTIDAGAS 2025: DCD, Porco Bravo, Vagos Permanentes y The aftermiters CSA Las Dagas.

• 20:00 a 04:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest 'Saturday Night Party'. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco.

• 20:00h. Sala Borja. Los locos de Valencia.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Salséalo.

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta Fortuna.

• 20:30 a 02:00h. Museo Patio Herreriano. Patio de los Reyes. Lunatika: Local Suicide (Berlín), Juan Laforga, Josua, Carlos Raúl y Hugo Tasis.

• 20:30h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Coros y Danzas de Santander (Cantabria) y Grupo 'Aires de Navarra' (Navarra).

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Pijama para seis.

• 20:30h. Teatro Cervantes. Pop Club 3.0.

• 21:00h. Plaza Gutiérrez Semprún Show musical con Electrocharanga. Peña Bodega Paco

• 21:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 21:30h. Academia de Caballería. Zarzuela y otras coplas. Asociación Lírica Bohemios, Joven Orquesta Punta del Este 'JOSPE' y Escuela de Danza 'Estela Sanz'.

• 21:45h. Plaza Mayor. Salto Base. Ganadores del Ondarock 2024.

• 21:30 a 03:00h. C/ Marqués del Duero. Discomovida Fevapeñas. Fevapeñas

• 22:00 a 01:00h. Escenario Rosaleda. Pista Skate. Noise Room x Lorencito Fest.

• 22:00 a 03:00h. Paseo de las Moreras. Los40 Urban Sessions Valladolid: Ramsés López 'El Faraón' y José Vicens. Los40 Dance Sessions Valladolid: JM Duro y Arturo Grao. Cadena Ser.

• 23:00h.Paraje del Caño Hondo Fuegos artificiales (Sesión 7ª). Pirotecnia Pibierzo (León).

• 23:00h. Plaza Mayor. Vanesa Martín.

