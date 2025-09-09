Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:12

Casi en el ecuador de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid las actividades para peñas o en los barrios y los conciertos continúan como eje central de los actos programados.

• 15:00 a 16:30h. Escenario Recinto José Luis Bellido. Animación musical con los DJ´s residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 17:00h. Recinto José Luis Bellido. Pasacalles amenizado por la charanga Cucu-Band. Coordinadora de Peñas.

• 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 17:00h. Parquesol (C/ Manuel Silvela) Tío Tragaldabas.

• 17:00 a 20:00h. Acera Recoletos. Caricaturistas: un dibujo a cambio de una sonrisa. A. C. Eclipse

• 17:00 a 20:00h. Playa de las Moreras (Zona Paseo) IX Feria del Deporte. AFEDECYL

• 17:30h. Residencia Parquesol. C/ Amadeo Arias, s/n. Dúo Fran Pahino musical.

• 17:30h. Residencia Asistida. Ctra. Rueda, 64 Dúo musical 2000.

• 18:00h. Cúpula del Milenio. Magia infantil con Magic Comic.

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades peñas Peña Komando Churruka.

• 18:30h. Plaza Mayor – Calle Santiago. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Aires de Castilla'.

• 18:30h. Pza. Alberto Fernández (Rondilla) ¡Que viene pesadilla! Bololo Teatro. Teatro infantil.

• 18:30h. Pza. Camilo José Cela (Covaresa) Al fin y al cabo. El gran Rufus.

• 18:30h. Pza. de la Pirámide (San Pedro Regalado) Este circo no es normal. Margarito y Cía.

• 19:00h. Pza. Porticada (Girón) Cabaret Freak.

• 19:00h. Pza. Batallas. Henriko el hechicero.

• 19:00h. Pza. San Juan. Concierto y baile swing a cargo del grupo. Hot club Valladolid y Lindy Monkeys.

• 19:00h. Desembocadura del Esgueva. Talleres de percusión con tambores (desde 6 años). Pasacalles con Bubaloo, grupo de percusión.

• 19:00h. Puente Jardín (Pº del Obregón) Tío Tragaldabas.

• 19:00h. Zona Infantil Paseo de las Moreras (chopera). Programación familiar: La mujer que planta árboles. Pie Izquierdo. Intérprete de lengua de signos.

• 19:00h. Avda. Fernando Ferreiro, 1 (Barrio de Los Pajarillos) Animación infantil con Tina y su espectáculo de mascotas. Peña el Huracán.

• 19:10, 19:50 y 20:30h. Cúpula del Milenio. Magia de salón con Gele Rodrigo.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco.

• 20:00 a 01:00h. Paseo de las Moreras – Escenario pistas deportivas. Lorencito Fest L0rna y artistas urbanos locales y nacionales. Consejo de la Juventud de Valladolid.

• 20:00 a 01:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest «Tributo Reggaeton antiguo». Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 20:00h. Sala Borja. La casa de los siete balcones.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Danzaye.

• 20:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:00-23:00 h. Les Castizos. Pera Limonera.

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta Lízaro.

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Gran circo acrobático Chino.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo 'Nit de Foc' (Valencia) y Grupo 'Son y Viriato' (Zamora).

• 20:30h. Teatro Cervantes. Una noche en la Suite.

• 21:00h. Avda Fernando Ferreiro, 1 (Barrio de Los Pajarillos) Concierto de Kurkillo. Peña el Huracán.

• 21:00h. Academia de Caballería. Black & Blues: Will Jacobs & Marcos Blues Band (Chicago) y Dos Diablos (Madrid).

• 21:00h. Parque de la Paz (Delicias). Musikadabra.

• 21:30h. Plaza Mayor. Barón Rojo con la participación de la Escuela Municipal de Música.

• 22:00h. Cúpula del Milenio. Magia. Gran Gala de noche con Black & White con la participación especial de Claret.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 4ª) Pirotecnia Gironina (Valencia).

• 22:30h. Parque de la Paz (Delicias) Orquesta Marenga.

