Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre María Becerra será la protagonista del concierto internacional de este año en la Plaza Mayor de Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:35

Se cumplen siete días de fiesta en Valladolid. En el programa destaca, además del concierto de María Becerra en la Plaza Mayor, la programación infantil con Los cuentos de Lana y una intérprete de lengua de signos.

• 11:00 a 12:00h y de 14:00 a 17:30h. Circuito cerrado por la ciudad, salida en zona de San Pablo. Vuelta Ciclista a España Etapa Contrarreloj. Organiza: Federación Española de Ciclismo.

• 15:00h. Plaza del Rosarillo. Actuación musical en directo de los 80: Wateke. Peña Vinos Merino.

• 17:00h. Barrio San Pedro Regalado (C/ Tordesillas) Tío Tragaldabas.

• 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 17:00 a 21:00h. Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Organiza: Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 17:30h. Residencia Ntra. Sra. del Carmen. C/ Chancillería, 5. Dúo Stylo.

• 18:00h. Paso del Cauce 50 A. Juegos populares y actividades interpeñas, dirigidas por Peña Simpáticos Lugareños (XXX Aniversario) y Peña Pucelana Velardes. Fevapeñas.

• 18:00 a 23:00h. Plaza Cantarranas. Discomovida Tony Ruta 666

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades peñas Peña Komando Churruka.

• 18:00 a 01:00h. 8ª edición Festival Reggae Se dice 'Regue'. Tostones Reggae Band, Sufrimiento 25 Aniversario, Gwaya Sound System, Bus, General Innahill & Jack Kulcha, Yeyo Perez & Bubu Jay, Fvck´in DJ´s sound. Asociación Cultural Sol y Reggae

• 18:30h. CVA Arca Real. C/ Arca Real, 42-C. Dúo El Salón.

• 18:30h. C/ Constitución - Atrio de Santiago. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'La Encina'.

• 19:00h. Plaza de Toros Corrida de toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante y Emilio de Justo. Mano a mano.

• 19:00h. Plaza de Vadillos Clase abierta de swing para todos y baile social, asociación Lindy Monkeys.

• 19:00h. Plaza de J. A. Valverde (San Isidro-Pajarillos) Mesa para dos. La Luz de las Delicias.

• 19:00h. Ermita de San Isidro. Circuito de tractores a pedales.

• 19:00h. Barrio España (C/ Roncal) Tío Tragaldabas.

• 19:00h. Plaza del Rosarillo. Hinchable. Peña Vinos Merino.

• 19:30h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 19:00h. Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera). Programación familiar: Los cuentos de Lana. Intérprete de lengua de signos.

• 20:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:00h. Sala Borja. Aquí no paga nadie.

• 20:00h. Teatro Zorrilla. La chulapona. Zarzuela.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Bien Suave.

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande 'Las Verbenas de la Feria'. Andrea Vera y su Orquesta.

• 20:30h. Plaza Gutiérrez Semprún Festival 'PacoRock': Biloba TNB (The Night Before) Peña Bodega Paco

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo «Un passeig per Balears» (Baleares) y Grupo «Arraigo» (Salamanca).

• 20:45h. Plaza Mayor. Natalia Fresneda.

• 21:00 a 01:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest: «Glow Party». Los primeros asistentes, obtendrán un obsequio conmemorativo de la fiesta. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 21:00h. Teatro Cervantes. Lady Veneno está de fiestas.

• 21:00h. Teatro Carrión. ¿Quieres pecar conmigo? La comedia más satisfayer.

• 21:00h. Plaza Marcos Fernández (Parquesol) Ganador del Concurso Summer is Music: Linda Burnetti.

• 21:00h. Academia de Caballería. Concierto de la Banda Sinfónica de Arroyo: A dos bandas.

• 22:00h. Plaza Mayor. Maria Becerra.

• 22:00 a 01:00h. Escenario Rosaleda. Pista Skate. Colectivo local. x Lorencito Fest.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 6ª). Pirotecnia Xaraiva (Galicia).

• 22:30h. Plaza Marcos Fernández (Parquesol) Orquesta Marenga.