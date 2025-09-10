El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer observa distintos productos de uno de los expositores de la Feria de Cerámica. José C. Castillo

Un museo de obras artesanales en la Acera de Recoletos hasta el próximo domingo

El Paseo Central del Campo Grande acoge la 47 edición de la Feria de Cerámica y Alfarería, un punto de encuentro de 54 artesanos que fusionan tradición con las técnicas más modernas

Andrea Sánchez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:01

El Campo Grande de Valladolid se llena estos días de barro, arte y creatividad con la 47ª Feria de Cerámica y Alfarería, que abría sus ... puertas a las 11:00 horas de la mañana de este miércoles con 54 expositores llegados de distintos puntos del país. Un punto de encuentro que hasta el domingo 14 mostrará piezas antiguas y modernas en horario ininterrumpido de 11:00 a 22:00 horas.

