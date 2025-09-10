Un museo de obras artesanales en la Acera de Recoletos hasta el próximo domingo

El Campo Grande de Valladolid se llena estos días de barro, arte y creatividad con la 47ª Feria de Cerámica y Alfarería, que abría sus ... puertas a las 11:00 horas de la mañana de este miércoles con 54 expositores llegados de distintos puntos del país. Un punto de encuentro que hasta el domingo 14 mostrará piezas antiguas y modernas en horario ininterrumpido de 11:00 a 22:00 horas.

A primera hora, ceramistas y alfareros abrían las puertas de sus carpas, ultimando detalles, antes de dar la bienvenida a los primeros visitantes y dejando ver la gran variedad de obras artesanales. Desde una alfarería más tradicional, como cazuelas de barro o botijos, hasta una cerámica más contemporánea y creativa, como vajillas con diseños originales, piezas escultóricas o iluminación cerámica.

Carlos Jimeno, presidente de la Asociación de Ceramistas Vallisoletanos, participante de la feria durante 35 años y al frente de la organización 20 años, asegura que el objetivo de la feria y lo fundamental «es enseñar los productos en los que se ha estado trabajando. La afluencia de público siempre ha sido bestial. Es una cosa más que se ha instaurado en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo».

Desde Onda, en Castellón, llega Joana Segura, artesana ceramista de 'Fang Estudi Ceramic. Y lo hace desde el año 2011. «El público es maravilloso, lo que más éxito tiene, en mi caso, es la joyería, yo hago joyería en porcelana. También otra cosa que gusta mucho son las meninas y las tazas».

Aun así, otro de los expositores advertía sobre la situación actual del sector: «En el día de hoy la cerámica disminuye, porque a la gente joven no le gusta lo tradicional, ya que no pega con las casas y se van a decoración más moderna. Nuestro público suele ser gente más mayor que aunque tengan mucho, siempre hay cosas que se rompen y a lo mejor reponen.»

Además de la exposición, muchos artesanos destacan la importancia de mostrar al público cómo nace cada pieza. Desde el expositor de 'Cerámica Moreno Benito', de Talavera de la Reina (Toledo), se esfuerzan en explicar la elaboración: « El barro viene en pastilla, se hace la forma de la pieza y después se seca. Una vez que está seco se mete en el horno y se cuece a 950 grados. Cuando sale se esmalta de blanco , y sobre ese esmalte blanco se pinta. Por último, se vuelve a meter al horno», detallan al público.

Una de las grandes novedades de esta edición son los talleres dirigidos tanto a niños como adultos, donde el público podrá ensuciarse las manos, moldear barro, aprender los gestos básicos del alfarero y experimentar en primera persona el oficio. El Campo Grande se transforma así en una escuela al aire libre, donde tradición y aprendizaje se mezcla en un ambiente festivo.