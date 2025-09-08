El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos móviles inmortalizan el paso de la Virgen de San Lorenzo durante la procesión.

Dos móviles inmortalizan el paso de la Virgen de San Lorenzo durante la procesión. Carlos Espeso

Emociones y sentimientos encontrados en una multitudinaria procesión en honor a la patrona

Con una creciente participación, el arraigo popular reúne a varias generaciones alrededor de la cada vez más extendida devoción a la Virgen de San Lorenzo

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:59

Celebridad de honores religiosos, civiles, militares… Nuestra Señora de San Lorenzo acogió este lunes a los vallisoletanos en su salida anual con multitud de público. ... Devoto y menos piadoso pero siempre atraído por la mirada singular que ofrece a todos la Patrona de Valladolid. Las ferias vallisoletanas han celebrado su día más grande con la solemnidad de esta imagen que ha procesionado esta mañana ante la presencia de miles de personas coincidiendo además su salida con una jornada especialmente soleada y de temperatura más que agradable lo que, en lunes festivo en el calendario, animó a muchísima gente a salir a las calles y plazas del entorno procesional.

