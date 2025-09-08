Emociones y sentimientos encontrados en una multitudinaria procesión en honor a la patrona

Celebridad de honores religiosos, civiles, militares… Nuestra Señora de San Lorenzo acogió este lunes a los vallisoletanos en su salida anual con multitud de público. ... Devoto y menos piadoso pero siempre atraído por la mirada singular que ofrece a todos la Patrona de Valladolid. Las ferias vallisoletanas han celebrado su día más grande con la solemnidad de esta imagen que ha procesionado esta mañana ante la presencia de miles de personas coincidiendo además su salida con una jornada especialmente soleada y de temperatura más que agradable lo que, en lunes festivo en el calendario, animó a muchísima gente a salir a las calles y plazas del entorno procesional.

Desde el propio atrio de la Parroquia de San Lorenzo la hermandad fue acompañada por un destacable gentío en lo que significa un encuentro de la también alcaldesa perpetua de Valladolid con sus conciudadanos en un ambiente de unidad, de arraigo entre las nuevas generaciones y las precedentes. Porque destacaban en las aceras numerosos abuelos como mostraban orgullosos a sus nietos a la Virgen de San Lorenzo. Tradición y arraigo. Pero también se dieron cita muchísimos jóvenes alrededor de la procesión. Porque ésta es la cita anual por antonomasia de los vallisoletanos con sus momentos más gloriosos y devocionales a su patrona.

Nuestra Señora de San Lorenzo ha procesionado gracias al buen hacer de sus hijos, con sus preparativos, sus horas de ensayo, su organización y su cuidada planta procesional donde también eran muy numerosos los cofrades infantiles. Los momentos vuelven a repetirse en la retina de todos los asistentes en un año de especial celebración con el aniversario del cuarto de siglo de la celebración vallisoletana más propia, más conveniente y más oportuna en lo que significa honrar a la patrona: la Virgen de San Lorenzo. Un cambio de fechas del 21 de septiembre -San Mateo- al 8 de septiembre conferido con el salto ¡de siglo pero que consiguió que los vallisoletanos vivieran más sus fiestas y las hicieran como más espacio de acogida. A partir de aquel adelanto en el calendario propiciado por Francisco Javier León de la Riva tras una curiosa consulta tanto con la estadística de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como con su antecesor, Tomás Rodríguez Bolaños, en un claro gesto de unidad política e institucional, la recuperación procesional de sacar a la imagen se hizo realidad. ¡Y ya van 22 ediciones con numerosos seguidores que quieren arropar a la patrona desde dentro y desde fuera de las filas cofrades!

Un lunes de resaca del fin de semana que se disipó más hacia el mediodía porque las calles del entorno de la Catedral estaban completamente abarrotadas para ver a la Virgen de San Lorenzo. Para muchos el ocio hizo algo así como un bendito paréntesis. Un momento de multitud convertido a la vez en íntimo de los presentes con esta talla románica de carácter tierno ante la cercanía y paz que desprende la Virgen con el Niño. Desde la salida de su templo parroquial pasadas las 10.30 horas ya congregó a numerosos fieles. Muchos continuaron el discurrir de la procesión con la escolta de los hermanos cofrades, otros ataviados con trajes regionales y el claro más institucional integrado por la Corporación Municipal, que estaba encabezada por el alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado por el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar.

Todos camino de la Seo Metropolitana, con el firme paso de varios agentes vestidos de gala de la Policía Municipal y ante la atenta mirada de la superintendente, Julia González, donde a la hora del Ángelus el arzobispo, Luis Argüello, presidió la solemne eucaristía arropado por cientos de personas que llenaron la Iglesia Mayor. Y otros muchos que merodeaban por el exterior. Unos y otros, en uno u otro momento, especialmente atentos a cruzarse con la Virgen de San Lorenzo portada en sus andas que lucían como en las mejores ocasiones con flor compuesta de orquídea y rosa blanca. Aunque, lo más importante, el cuidado mecer de los hermanos cofrades que la portaban a hombros donde las emociones y los nervios se multiplicaban y más si cabe entre los seis nuevos que este años han entrado a formar parte de esta comisaría de cofrades que hacen disfrutar con especial mimo y tino a todos los vallisoletanos con su elegante procesionar.

Unas andas rematadas con cuatro faroles con velas sobre las que incluso algunos que estaban en las calles identificaban el ambiente humeante del sanador incienso con la luz de la esperanza aportada por las velas. Un mensaje escuchado a pie de acera que se daba la mano con la homilía del propio arzobispo, Luis Argüello, e incluso con las palabras del propio regidor vallisoletano quien antes de comenzar el desfile hizo públicas sus peticiones a la Virgen de San Lorenzo: desde la paz en el mundo hasta el fortalecimiento de los espacios de convivencia pasando por un entrañable recuerdo a los jóvenes vallisoletanos para que se puedan quedar e crear su proyecto de vida asegurando a la vez aquí prosperidad de ciudad. Unas palabras pronunciadas ante la Alcaldesa Perpetua, la Virgen de San Lorenzo, imagen que portaba ayer el bastón de mando compartiendo así el escenario civil y religioso en una perfecta armonía de pueblo, religiosos y dirigentes.

Maridaje de ocio y devoción

La hora del vermut estaba abarrotada por el entorno catedralicio pero que se llenó más si cabe y es que en la puerta principal se congregaban cientos y cientos de personas. Es uno de los momentos más multitudinarios de la procesión, en plena celebración festiva donde muchos admiraban de cerca, más en la lejanía, e incluso algunos querían reconfortarse tocando las andas. Y todos creían ante el sentido paso de los comisarios de las andas. Los cerca de medio centenar de cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo que vivieron e hicieron vivir otro otro de los grandes momentos de la jornada: el discurrir por la Plaza Mayor y, más concretamente, la pisada de la alfombra floral. El gran discurrir de Nuestra Señora de San Lorenzo sobre el manto cuya coordinación en la elaboración este año cambió de manos, del tío a la sobrina: del cuidado hacendoso de José Antonio González Gerbolés a los nervios de la principiante en su diseño y logística aunque experimentada en la elaboración desde hace casi tres décadas como recordaban.

Un tapiz convertido en arte efímero realizado con más de 4.500 kilogramos de marmolina que, año a año, se elabora en la madrugada previa en pleno epicentro urbano para admiración y sorpresa de la gente y para rendir culto a la Patrona de Valladolid. Además, este año, como novedad, con dos centenares de claveles rojos complementarios a escudos, grecas, ornamentos florales y, una máxima: «Valladolid, a nuestra Patrona». Muchas miradas atentas pero, la que más, al menos este año, cono muchos nervios y emoción como reconocía a pie de alfombra la propia coordinadora de su confección, Elena. De nuevo, una gran obra de arte que quedará en la retine de los cientos de personas que acudieron a disfrutarla in situ.

En definitiva, una procesión cada vez con más seguidores de acera, mayores y pequeños. También en el seno de la hermandad con muchos niños y jóvenes que van tomando el relevo de uno de los destiles vallisoletanos más multitudinarios en el año donde no faltaron significativas referencias a las procesiones de Semana Santa como el sonido del llamador o las interpretaciones de la Banda de Cornetas y Tambores Pureza, que abría la procesión y ya encandilaba a los presentes, así como a la Banda de la Escuela Municipal de Música que acompañaba a la Virgen. Dos agrupaciones musicales que reunieron también buen número de felicitaciones ante el esfuerzo y el buen hacer de todos sus integrantes. En el interior de la Catedral la parte musical corrió al cargo del Coro de la Escuela Municipal de Música, también con una selección especialmente cuidada para la ocasión.