Carrozas, batucadas y peñistas recorren las calles de Valladolid, empapados de vino y agua
La peña de mayores La Solera encabeza el desfile: «Estamos muy ilusionados. Hemos venido a disfrutar»
Sergio García, Laura Negro y Carolina Amo
Valladolid
Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:57
19:54
La música castellana anima la Plaza Mayor
La música para en el escenario de la Plaza Mayor y la música castellana se abre paso. Los gigantes y cabezudos salen a bailar para hacer las delicias de los más pequeños.
19:53
El Real Valladolid aprovecha el comienzo del desfile para dar la bienvenida a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo con la siguiente frase: «Voy a empezar el desfile blanco y voy a llegar al pregón violeta. Y tan contento. ¡Felices fiestas, vallisoletanos!»
19:50
Los vallisoletanos se lanzan de lleno en la fiesta. ¡Y nunca mejor dicho! Entre vino, agua y mucha diversión son pocos los que se libran de acabar empapados durante la marcha.
Fotografía: Carlos Espeso
19:47
Los bomberos de Valladolid comunican a través de sus redes sociales que prestarán servicios en colaboración con Cruz Roja en estos 10 días de actividades y eventos. Estarán disponibles en las siguientes ubicaciones:
- 1
Conciertos de la Plaza Mayor
- 2
Zona de Moreras
- 3
Feria Gastronómica
- 4
Recinto Real de la Feria
- 5
Zona de los fuegos artificiales
19:41
Las primeras carrozas de los peñistas se hacen paso tras la música de la batucada.
19:38
El presidente de la Coordinadora de Peñas, Juan Antonio Bermejo, posando con los cabezudos y los mayores de La Solera
19:36
Los mayores de la peña La Solera dan ejemplo al resto de peñistas dándolo todo en el inicio de la fiesta.
19:35
De mientras la Plaza Mayor continúa llenándose de vallisoletanos que ya hacen filas ante el balcón del Ayuntamiento.
Fotografía: Alberto Mingueza
19:33
A las 20:15 tendrá lugar en la Plaza Mayor la imposición del pañuelo y bandera al Conde Ansúrez. Óscar Arranz, integrante de la peña El Chupetón, que cumple 30 años de historia, será el encargado de poner el pañuelo al Conde Ansúrez. Lo muestra al inicio del recorrido.
19:31
La Batucada avanza por las calles de Valladolid al son de la música acompañada por los peñistas.
19:28
Importante
¡Arranca el desfile!
¡El Desfile de Peñas acaba de comenzar! La fiesta arranca en el corazón de la ciudad
19:25
Los gigantes y cabezudos se colocan ya tras la Batucada Con Clave.
Fotografía: Carlos Espeso
19:21
Previsión del tiempo para las fiestas de Valladolid
Los vaivenes térmicos, con alguna llovizna esporádica, serán los protagonistas del tiempo durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que darán comienzo en breves instantes con la marcha de los peñistas por las arterias principales de la ciudad y con el posterior pregón en la Plaza Mayor. Puedes consultar aquí las previsiones meteorológicas de los próximos días.
19:17
En el desfile no falta ni el color ni la imaginación. Los peñistas se dejan ver con trajes divertidos, originales y creativos. Cada grupo aporta su propio estilo y las calles del centro de la ciudad se convierten en un auténtico espectáculo.
Fotografía: Carlos Espeso
19:13
Los transeúntes vallisoletanos hacen un alto en su paseo para disfrutar de esta gran fiesta callejera.
19:10
La Batucada Con Clave da los primeros acordes. ¡Todo listo para arrancar el desfile!
Fotografía: Carlos Espeso
19:09
Dos gigantes y seis cabezudos de la comparsa y asociación +Q Teatro de Arroyo de la Encomienda, abrirán este gran desfile acompañando a los mayores de la peña La Solera. «Estamos ilusionadisimos y orgullosos de participar en las fiestas de Valladolid. Llevamos todo el verano viajando por diferentes ciudades y acabar en nuestra tierra es una alegría enorme», señala Elena Sanz representante de la comparsa.
19:07
Las camisetas de los peñistas ya se están tiñendo de morado con el vino que vuela por el aire. Entre risas, música la fiesta continúa a lo grande en Recoletos.
19:02
Importante
A la cabeza del desfile
Los 560 integrantes de la peña de mayores La Solera, formada por 14 centros de vida activa, ya están preparados para encabezar el desfile. «Estamos muy ilusionados. Hemos venido a disfrutar», señala Felisa Gómez, coordinadora del centro de vida activa Arca Real.
19:00
El foco de las fiestas están puesto en estos momentos en el Desfile de Peñas y el posterior pregón que, como cada año, se realizará desde el balcón del Ayuntamiento. Del comunicado se harán cargo las jugadoras de rugby 'El Salvador' y las patinadoras del Club Patinaje en Línea Valladolid 'Panteras', acompañadas del grupo de dulzaineros 'Del Valle'.
18:53
El desfile de peñas no comenzará hasta las 19:30. La Policía Municipal de Valladolid aprovecha para recordar en sus redes sociales que estará disponible y prestará servicio durante la marcha en la Acera de Recoletos.
18:49
Las vallisoletanas Marta, María, Ruth e Isabel, sanitarias de profesión, han decidido ir disfrazadas al gran desfile peñista.
18:46
Desde la plaza de Portugalete parte la concentración de peñas de Fevapeñas con destino a la Plaza Mayor. La multitud se desplazará hacia el corazón de la ciudad al ritmo de la charanga El Perdón.
18:43
Protección Civil recuerda que los fumigadores, snorkel y pistolas de agua pueden ser complementos perfectos para darse un remojón durante el desfile de peñas. Sin embargo, están prohibidas las estructuras con ruedas a lo largo de todo el recorrido, al igual que acceder con bebidas alcohólicas a la Plaza Mayor.
18:40
Las integrantes de la peña Coocon ensayan el baile de la canción 'Descarada' que ayer se estrenó a escala mundial en Spotify. Ha sido creada por el cantante Jeylp y el DJ Vity Larios, ambos vallisoletanos y el productor internacional Saybor. Todos los peñistas pudieron escucharla en primicia y disfrutar del cuerpo de baile.
18:39
Importante
Primeros remojones
Los bomberos de Valladolid despliegan sus mangueras para empapar al público vallisoletano, que se viene muy arriba.
18:37
Las diferentes peñas de Valladolid vibran al ritmo de los mejores hits en la Acera de Recoletos. Cientos de personas han salido a la calle para dar el pistoletazo de salida a las fiestas.
18:34
Importante
«Garantizar unas fiestas seguras»
En el inicio de fiestas la directiva de la Coordinadora de Peñas apoyando la campaña «Valladolid Libre de Agresiones Sexistas» ha posando con los globos realizados por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid. «Queremos prevenir la violencia machista y garantizar unas fiestas seguras, igualitarias y respetuosas», indica el presidente de la coordinadora Juan Antonio Bermejo.
18:31
Desde primera hora de la tarde la juventud y peñas vallisoletanas calientan motores para el gran desfile peñista. El Paseo Central del Campo Grande se convierte en un gran escenario plagado de disfraces, música y buen rollo.
18:28
¡Buenas tardes! Iniciamos este directo para seguir al detalle el desfile de peñas y el pregón que darán el pistoletazo de salida a las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. A lo largo de la jornada iremos narrando el ambiente de las calles, los protagonistas y los momentos más destacados de este arranque festivo.
