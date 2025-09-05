19:00

El foco de las fiestas están puesto en estos momentos en el Desfile de Peñas y el posterior pregón que, como cada año, se realizará desde el balcón del Ayuntamiento. Del comunicado se harán cargo las jugadoras de rugby 'El Salvador' y las patinadoras del Club Patinaje en Línea Valladolid 'Panteras', acompañadas del grupo de dulzaineros 'Del Valle'.