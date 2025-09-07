Daniel Diges: «He tenido que hacer un curso de vuelos para ser el fantasma»

Bajo la máscara de 'El fantasma de la ópera' se esconde Daniel Diges con una interpretación que «nace desde las entrañas». El actor madrileño regresa ... al Teatro Calderón con una nueva versión, donde protagoniza al mítico personaje con una visión «más emocional e interpretativa». La voz de 'Algo pequeñito' que tanto sonó en 2010 o de otros musicales como 'Bella y Bestia', 'Mamma Mia!', 'Los Miserables' o 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' volverá a la capital vallisoletana durante las Fiestas de San Lorenzo. La obra estará del 5 al 14 de septiembre en uno de los teatros «más bonitos de España, por la cercanía con el público», el Calderón.

¿Cómo se ha preparado el personaje de Fantasma?

Tuve tres semanas de ensayo en Madrid con Silvia Montesinos que me ha dirigido y la verdad es que muy bien. Una de las cosas bonitas que tiene el Fantasma es que cada actor podemos llevar al personaje por donde nos vibra, por donde nos sentimos mejor. Es cierto que yo he hecho un Fantasma diferente a otros. Hay fantasmas que son un poquito más rudos, otros son un poquito más estirados, más elegantes y yo creo que el mío es un Fantasma que nace desde las entrañas, desde el alma, desde el sentimiento, porque he tenido la suerte de antes de ser cantante, ser actor.

¿Qué se siente al actuar detrás de una máscara?

Al final, como no estás cien por cien dando tu cara, hay que trabajar mucho más el cuerpo y la voz. Tienes que intentar expresarte de una manera un pelín más exagerada. Lo único que nos dicen desde Fantasma Internacional es que no podemos quitarnos la prótesis que llevamos, que impresiona bastante.

¿La caracterización también influye en la transformación?

Solo llevo un smoking de época y la máscara. Pero sí, hay muchos trucos. Estamos constantemente poniéndonos capas encima del traje para trucos de vuelo. Me subo en una lámpara y vuelo por encima del público; de hecho, he tenido que hacer un curso de vuelos para ser el Fantasma, es la primera vez que me pasa. Tuve que ir un día entero a dar un curso en Madrid de vuelos. Fue muy bonito. Ahora tengo mi diploma.

Ampliar El Fantasma se enamora de una joven soprano, Christine Daaé. Letsgo

La obra dura más de dos horas, ¿cómo cuida la voz?

Vengo de hacer grandes esfuerzos en otros musicales y este no es el que más. He hecho de tres horas y media, como 'Los miserables', sin salir del escenario. Aquí el Fantasma tiene muchos momentos en los que descansa. Entonces, te vas al camerino, bebes agua; además, intento descansar muy bien y calentar muy bien la voz. Cada personaje tiene un tipo de calentamiento, aquí más los graves, pero cada día me obsesiono menos con la voz. Antes me pasaba el día tomando cosas y potingues. Ahora me cuido, pero de otra manera, con las cuerdas muy hidratadas y con aparatos para calentar la voz, como uno que es una especie de máscara que me pongo delante de la boca para amortiguar la voz.

¿Qué significa para ti actuar en Valladolid?

Es muy importante, ha sido de las ciudades en las que más musicales he hecho. Incluso yo, como Daniel Diges, con mis conciertos también he actuado. Mi hermana vive en Valladolid y uno de mis mejores amigos, Daniel Muriel, también. Me gusta mucho la comida y me quiere mucho la gente, siempre que voy lo noto. Es una ciudad que me fascina y aprovecho para ir a mis restaurantes favoritos, tomar algo, ver a mi cuñado y a mi hermana.

¿Cómo cree que recibirá el público de Valladolid la obra?

Valladolid es una ciudad con mucha cultura teatral y musical y este es el musical por excelencia. Venimos con una versión renovada, más actual, más moderna. Hay gente que le llega más esta versión que la de Broadway. Ves muchísima grandiosidad, trucos, el escenario girando, una lámpara... No tiene nada que envidiar. Valladolid se va a impresionar y es una ciudad reacciona muy bien a todo, porque el público está muy atento.

¿La producción será igual que en otras ciudades?

Sí, en toda España vamos con siete u ocho trailers. Somos más de cien personas, treinta y tantos actores, diecisiete músicos en directo, técnicos... Es una gran apuesta de Letsgo. Quieren llevar lo auténtico, lo que había en Madrid.

Interpretar al protagonista de 'El fantasma de la ópera' ha sido para él «un regalo como actor» por la complejidad emocional del personaje. Misterioso, tierno e impredecible, este icónico rol le ha permitido explorar nuevas capas interpretativas. Diges promete que el espectáculo sorprenderá al público vallisoletano para que no olvide esta gran producción, porque, como él mismo afirma, «hay muchas sorpresas y puede que alguien sí baje al público».