Daniel Diges posa con la máscara del Fantasma. Fabián Morrassut

Valladolid

Daniel Diges: «He tenido que hacer un curso de vuelos para ser el fantasma»

Protagoniza la apuesta del Teatro Calderón con «una versión renovada, más actual, más moderna» del 'Fantasma de la Ópera' y un personaje que «nace desde las entrañas»

Lucía San José

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:16

Bajo la máscara de 'El fantasma de la ópera' se esconde Daniel Diges con una interpretación que «nace desde las entrañas». El actor madrileño regresa ... al Teatro Calderón con una nueva versión, donde protagoniza al mítico personaje con una visión «más emocional e interpretativa». La voz de 'Algo pequeñito' que tanto sonó en 2010 o de otros musicales como 'Bella y Bestia', 'Mamma Mia!', 'Los Miserables' o 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' volverá a la capital vallisoletana durante las Fiestas de San Lorenzo. La obra estará del 5 al 14 de septiembre en uno de los teatros «más bonitos de España, por la cercanía con el público», el Calderón.

