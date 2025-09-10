«Hemos concienciado a los toreros para que la presentación de los toros sea acorde a la categoría de la plaza»

César Mata Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

«Hemos concienciado a los toreros para que la presentación de los toros en Valladolid sea más que digna para la una plaza de segunda como es esta». Así de contundente contesta el empresario del coso del paseo de Zorrilla, Alberto García Buj, administrador único de Tauroemoción, cuando se le inquiere sobre el caballo de batalla de la afición local. Un apartado que, por otra parte, hace descansar su responsabilidad en los equipos veterinarios. El otro, la coherencia y proporción en la concesión de trofeos, recae sobre los presidentes.

Desprende entusiasmo García Buj cuando se le pregunta por la marcha de la feria en las taquillas: «Estamos súper contentos, hay un ambientazo como nunca. Se percibe y lo dicen los números, porque en esta tercera temporada hemos crecido en un 118 por ciento de abonados respecto de cómo estaba la plaza antes de cogerla, y en un 20,3 por ciento respecto de la temporada pasada, en especial en el sector de los jóvenes». Sin duda una labor meritoria, aunque lo verdaderamente sorprendente hubiera sido rebajar los que dejó la Casa Matilla, que se desinteresó del coso con alevosía y premeditación.

«Para el viernes, la corrida de Morante, Roca Rey y Marco Pérez, ya no hay entradas, se han vendido todas, y aquí no hay que guardar ningún porcentaje para el día de la corrida, pero es que para la corrida de la juventud hay un ambiente increíble, que no estará lejos del lleno, y para los victorinos también hay una gran demanda», expresa con una notoria satisfacción, cabe entender que no sólo económica, pues la empresa taurina requiere conocimientos, ambición y un análisis certero de la realidad social.

Antes de despedirse pone de manifiesto que todo va conforme lo previsto, «la corrida de Victoriano ha sido aprobada en el reconocimiento previo de hoy», y recalca que «este es el año con más ambiente desde que hemos asumido la gestión de la plaza, ningún día va a haber una entrada floja, y eso es muy importante».