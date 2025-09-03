Los cofrades de la Patrona dan la talla en el primer ensayo previo a la procesión

La patrona comienza a andar. Las ilusiones por alzar y llevar a Nuestra Señora de San Lorenzo. La previa del ambiente festivo también ha llegado ... a este entorno religioso donde el pasado fin de semana se celebró la solemne bajada y posterior ofrenda floral empezando también el novenario a la sagrada imagen. Y con todos los actos y ante numerosos fieles que acuden a encontrarse con la también alcaldesa perpetua de Valladolid, una veintena de vallisoletanos que han decidido rubricar desde este año su compromiso con esta hermandad dándose de alta para participar de los actos y salir en la procesión del próximo lunes. Precisamente anoche comenzaron los ensayos para portar a hombros a la Virgen con el tallaje de los nuevos cofrades que van a sumarse a la cuadrilla de porteadores que recorrerán desde la Parroquia de San Lorenzo hasta la Catedral.

Natalia García, Carlos Santamaría, María Domingo y Javier Castro son los nuevos hermanos (hay dos más que no pudieron acudir) que se incorporaron anoche a las andas de la patrona tras su tallaje, es decir, el momento en que el capataz, José Julio Buey, y su equipo de colaboradores con César Cano con el metro y el nivel en mano, supervisaron la medida al hombro de los nuevos porteadores para cuadrar el orden de los puestos de los hermanos en cada uno de los ocho varales de las andas de la patrona, cuatro por delante y cuatro por detrás, donde los más altos siempre van en los delanteros.

La fraternidad y la espiritualidad son la clave para meter el hombro en lo que significa una tarea de mucho esfuerzo donde hasta los cofrades de acera arriman el hombro siendo conscientes del verdadero sacrificio como todos estos jóvenes coincidían en un sentimiento de intensa religiosidad que, incluso, se da la circunstancia de que algunos de ellos procede de cofradías como la Vera Cruz, el Nazareno o la Cena. Todos se estrenan. Es más, Carlos, por ejemplo, de origen oriental pero vallisoletano de mucho arraigo, como él mismo dice, ya ha hecho prácticas llevando este verano a la Virgen del Mar de isla Cristina (Huelva), experiencia que ahora quiere acrecentar en su ciudad con especial devoción a Nuestra Señora de San Lorenzo.

Este atractivo religioso y de hermandad es el baluarte que consigue año a año reunir a una cuadrilla de cerca de medio centenar de cofrades para en uno u otro tramo poder alumbrar a la Virgen de San Lorenzo. Hasta esa puesta de largo, las ilusiones y los nervios de conseguir el mejor equipo como reconocían anoche los porteadores reunidos en el primer ensayo previo a la puesta de largo del próximo lunes.

Unos cofrades de andas que en los últimos años están bajando la edad con jóvenes incorporaciones. Con su edad, todos, arriman el hombro en lo que significa una de las procesiones anuales más multitudinarias de la ciudad, la que homenajea a su Patrona y, aunque este año cumple su edición 22 tras su recuperación, lo cierto es que se ha convertido en una de las citas imprescindibles de la feria y fiestas de Valladolid.

Unos ensayos que sorprendieron a muchos por las calles de ese entorno, en hora de cierre comercial y también de consumir, con terrazas con bastante ocupación para ser un martes. Y todos con la mirada puesta en los cofrades que estaban ensayando cuya pericia era anticipada por el sonido de un altavoz desde donde se escuchaban temas emblemáticos procesionales para marcar el paso y, por tanto, conseguir un ensayo que recupere «el físico y la fe» de los cofrades tras varios meses de parón porque mayoritariamente son hermanos de las diferentes cofradías de penitencia.

La experiencia siempre es un grado para los porteadores nuevos. Porque la numerosa cuadrilla de cuarentones aportan la experiencia de llevar a hombros a la Patrona de Valladolid desde la recuperación de esta procesión en 2003 Miguel o Diego además de, en los primeros años, Roberto, Raúl, César o Roberto. Veteranía que también aporta sabia nueva porque ayer mismo, ya desde el primer ensayo, hay una cuadrilla paralela que son los hijos de los primeros que ayudan en algunos momentos e incluso van debajo de las andas dando ánimo a sus padres y madres porteadores como es el caso de Héctor, Rodrigo, Lucía, Álvaro o Pablo.