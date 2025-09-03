El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vallisoletanos se estrenan en la hermandad tras el acto de tallaje del hombro.

Los vallisoletanos se estrenan en la hermandad tras el acto de tallaje del hombro. Aida Barrio

Valladolid

Los cofrades de la Patrona dan la talla en el primer ensayo previo a la procesión

Cuatro vallisoletanos se estrenan en la hermandad tras el acto de tallaje del hombro para saber en qué varal poder llevar a hombros la imagen de la Virgen de San Lorenzo

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:20

La patrona comienza a andar. Las ilusiones por alzar y llevar a Nuestra Señora de San Lorenzo. La previa del ambiente festivo también ha llegado ... a este entorno religioso donde el pasado fin de semana se celebró la solemne bajada y posterior ofrenda floral empezando también el novenario a la sagrada imagen. Y con todos los actos y ante numerosos fieles que acuden a encontrarse con la también alcaldesa perpetua de Valladolid, una veintena de vallisoletanos que han decidido rubricar desde este año su compromiso con esta hermandad dándose de alta para participar de los actos y salir en la procesión del próximo lunes. Precisamente anoche comenzaron los ensayos para portar a hombros a la Virgen con el tallaje de los nuevos cofrades que van a sumarse a la cuadrilla de porteadores que recorrerán desde la Parroquia de San Lorenzo hasta la Catedral.

