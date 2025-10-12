La exposición ferroviaria de Asvafer estará abierta durante el Puente del Pilar

El Norte Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 11:51 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

Ante el éxito de público registrado en sus ediciones anteriores, la Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril (ASVAFER) ha decidido ampliar las fechas de su tradicional exposición, que habitualmente coincide con la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Este año, la muestra podrá visitarse también durante el puente del Pilar, del 11 al 13 de octubre, en horario de 11:30 a 14:00 horas, en la antigua estación de La Esperanza (calle Estación de Ariza, 1).

La exposición está «pensada para todas las edades», ofreciendo una propuesta de ocio «ideal para disfrutar en familia», aseguran desde Asvafer. Entre sus contenidos destacan un museo ferroviario con objetos históricos de distintas épocas, maquetas a diversas escalas que reproducen edificios ferroviarios de Valladolid -incluyendo algunos ya desaparecidos, como las estaciones del Tren Burra-, un pequeño tren tripulado para niños y adultos, y un simulador de conducción de locomotora eléctrica.

El acceso a la exposición requiere un donativo de 3,50 euros. Los niños que midan menos de 1,30 metros podrán disfrutar de un viaje gratuito en el tren de modelismo tripulado con su entrada. Para el resto del público, cada viaje tendrá un coste simbólico de 1 euro. Además, quienes deseen ponerse a los mandos del simulador deberán aportar un donativo adicional de 2 euros, aunque la entrada incluye el acceso para observar su funcionamiento.

Desde la asociación señalan que los donativos recaudados se destinarán íntegramente a mantener y mejorar la exposición en futuras ediciones, consolidando así una cita que ya se ha convertido en una tradición ferroviaria vallisoletana

