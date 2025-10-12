El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita a la exposición ferroviaria, en una de las ediciones anteriores. Alberto Mingueza
Valladolid

La exposición ferroviaria de Asvafer estará abierta durante el Puente del Pilar

Aquellos interesados en visitarla podrán hacerlo hasta las 14 horas del lunes

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:51

Comenta

Ante el éxito de público registrado en sus ediciones anteriores, la Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril (ASVAFER) ha decidido ampliar las fechas de su tradicional exposición, que habitualmente coincide con la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Este año, la muestra podrá visitarse también durante el puente del Pilar, del 11 al 13 de octubre, en horario de 11:30 a 14:00 horas, en la antigua estación de La Esperanza (calle Estación de Ariza, 1).

La exposición está «pensada para todas las edades», ofreciendo una propuesta de ocio «ideal para disfrutar en familia», aseguran desde Asvafer. Entre sus contenidos destacan un museo ferroviario con objetos históricos de distintas épocas, maquetas a diversas escalas que reproducen edificios ferroviarios de Valladolid -incluyendo algunos ya desaparecidos, como las estaciones del Tren Burra-, un pequeño tren tripulado para niños y adultos, y un simulador de conducción de locomotora eléctrica.

Noticias relacionadas

La historia ferroviaria de Valladolid resucita en miniatura y con vista de gigante

La historia ferroviaria de Valladolid resucita en miniatura y con vista de gigante

El tren de vapor no se apaga: ASVAFER premia a ocho entidades por mantener viva su historia

El tren de vapor no se apaga: ASVAFER premia a ocho entidades por mantener viva su historia

El acceso a la exposición requiere un donativo de 3,50 euros. Los niños que midan menos de 1,30 metros podrán disfrutar de un viaje gratuito en el tren de modelismo tripulado con su entrada. Para el resto del público, cada viaje tendrá un coste simbólico de 1 euro. Además, quienes deseen ponerse a los mandos del simulador deberán aportar un donativo adicional de 2 euros, aunque la entrada incluye el acceso para observar su funcionamiento.

Desde la asociación señalan que los donativos recaudados se destinarán íntegramente a mantener y mejorar la exposición en futuras ediciones, consolidando así una cita que ya se ha convertido en una tradición ferroviaria vallisoletana

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  3. 3 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  4. 4

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  5. 5

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  6. 6

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  7. 7

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
  8. 8 Roba de madrugada en una gasolinera y es detenido horas más tarde merodeando en ella
  9. 9

    Los restos del mastodonte de Las Contiendas esperan su estudio seis meses después de ser extraídos
  10. 10

    Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La exposición ferroviaria de Asvafer estará abierta durante el Puente del Pilar

La exposición ferroviaria de Asvafer estará abierta durante el Puente del Pilar