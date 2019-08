El éxito de convertir la afición por el té en un negocio en auge

La propietaria de Los secretos de Mi Ángel, Noelia Fernández, en su establecimiento vallisoletano. / L. N. Noelia Fernández Pérez. Los secretos de Mi Ángel LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 4 agosto 2019, 13:51

A Noelia Fernández Pérez se le iluminan los ojos al hablar de emprendimiento. Y es que ella lo tiene muy reciente. Hace menos de un mes, el pasado 8 de julio, abrió las puertas de su tienda, Los secretos de Mi Ángel. Un establecimiento con el que ha decidido plantar cara al desempleo y hacer de su pasión su forma de vida. Esta nueva tienda, especializada en el mundo del té y las especias, le ha devuelto la felicidad laboral.

Esta no es su primera experiencia como tendera. Siendo muy joven comenzó a trabajar en una tienda de golosinas. Más tarde la contrataron en una empresa externa del Ayuntamiento de Valladolid, en la que durante 10 años estuvo realizando tareas administrativas, hasta que decidió dejarlo para dedicarse al cuidado de sus hijos. Su último empleo ha sido en la inmobiliaria familiar, en la que trabajaba muy a gusto, aunque el sector «no le atraía demasiado». Ella necesitaba algo que le hiciera ilusionarse cada día al ir al trabajo.

Hace cuatro años, de la mano de su nutricionista, Noelia comenzó a basar su alimentación en los productos naturales y fue entonces cuando descubrió su pasión por los tés y las infusiones. De no gustarle en absoluto, estas saludables bebidas empezaron a reportarle un gran placer, bienestar y grandes sensaciones para sus sentidos. La cautivaron por completo. Para ella, el té es un alimento para el espíritu. Y como buena cocinera y aficionada a la repostería que es, nunca le faltan buenas especias en su cocina.

«Llevo cuatro años comiendo sano. Gracias a las especias, cualquier alimento cocinado al vapor mejora de forma notable su sabor. En Covaresa, donde vivo, me resultaba complicado encontrar infusiones y especias de calidad. A la vez, sentía que necesitaba estar ocupada y fue entonces cuando empecé a pensar en la posibilidad de montar mi propia empresa», cuenta.

Antes de tomar la decisión, quiso tantear posibles proveedores. Contactó con las marcas de tés que habitualmente ella utilizaba. Estas le proporcionaron mucha información sobre el producto y le aconsejaron sobre cómo montar su tienda.

De cerca Emprendedora: Noelia Fernández Pérez (45) Inicio de la actividad: 8 de julio de 2019 Contacto:: C/ Vinos de la Ribera del Duero, 2. Telf.: 699 356 106

El siguiente paso fue la búsqueda de local. Año y medio le costó encontrar el lugar adecuado donde montar su tienda. «Ninguno se ajustaba a lo que yo quería. Buscaba un espacio amplio y luminoso, que me permitiera poder desarrollar otras actividades como catas o fiestas del té. Ninguno me gustaba hasta que encontré este, en la calle Vinos de la Ribera del Duero, donde yo suelo realizar la compra diaria. No estaba anunciado y me las ingenié para contactar con el propietario. Yo sabía que era el lugar idóneo para mi proyecto. Al mes y medio de firmar el alquiler, inauguré mi tienda, que llamé Los secretos de Mi Ángel en recuerdo de mi padre, Miguel Ángel. A él le hubiera gustado saber que me he decidido a emprender», explica orgullosa.

Noelia ha logrado crear el ambiente que deseaba en su establecimiento. Luminoso, relajante, funcional y de estilo nórdico. Ha querido potenciar la luz natural, la simplicidad en la decoración y el orden. «Quería crear un espacio que ofreciera paz a mis clientes, de estilo zen, donde todo fluye y está muy despejado. Lo más característico de la tienda son los aromas que se perciben al cruzar el umbral. Es un olor especial que a todo el mundo le encanta y que consigue transportarnos a otros lugares», dice esta experta en tés.

Los secretos de Mi Ángel ofrece una amplia selección de infusiones y tés a granel totalmente naturales de la marca Albeus. Su carta actualmente se compone de más de sesenta variedades, que ampliará el próximo mes de septiembre. En sus estanterías nunca falta el rooibos, un té de origen sudafricano rico en antioxidantes y sin teína, que ayuda a eliminar la grasa de manera natural. Es el más vendido. También el de regaliz biológico. Según ella, «son los más sabrosos».

«El té está de moda. La gente cada vez está más mentalizada de lo importante que es comer sano y utilizar productos naturales. Todos agradecen que la venta sea a granel, porque así pueden percibir mejor el aroma del producto y además se evita la utilización de plásticos innecesarios. Muchos vienen directamente con sus botes de casa, para que yo se los rellene. Mi clientela abarca todas las edades, algo que me ha sorprendido gratamente», indica Noelia, quien también hace sus propias mezclas, algo que suele gustar mucho a sus clientes. Todos los días les agasaja con una taza de té, para que puedan probar variedades diferentes.

Gran oferta de especias

Las especias son también el punto fuerte de esta coqueta tienda. Esta emprendedora trabaja con un proveedor español que le consigue las mejores de todos los rincones del mundo. Las más vendidas son la canela, el pimentón y la cúrcuma. «Cuando cocino me gusta mezclar especias, para potenciar los sabores. Algunas de esas mezclas las hago en la tienda y están teniendo mucho éxito. La más vendida es la que he llamado Los secretos de Mi Ángel, que contiene orégano, pimentón, finas hierbas y cúrcuma. Consigue dar un gusto especial a los platos. Utilizar especias en la cocina ayuda a comer sano sin renunciar al sabor», prosigue Noelia.

Su oferta se completa con bonitos y útiles complementos para los amantes del té, como tazas, teteras, filtros e infusionadores, ideales también para hacer un regalo perfecto. «He querido ir poco a poco. De cara a septiembre tengo pensado ampliar la carta de especias y tés y empezar a vender cafés, chocolates, galletas veganas y distintos productos sin gluten. Pronto empezaré a vender a domicilio, para dar servicio a aquellos clientes que no pueden acercarse a la tienda», informa esta amante del té.