Fachada del hotel Juan de Austria, adquirido por Eurostars a la cadena Silken. Mar García

Valladolid

Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara

La cadena intensifica en los últimos meses su desembarco en Valladolid con 197 habitaciones después de añadir El Coloquio a su oferta

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:01

Comenta

La cadena hotelera Eurostars ha anunciado este lunes la adquisición del hotel Juan de Austria, el cuatro estrellas del paseo de Zorrilla (ahora operado por ... Silken), que a partir de marzo de 2026 pasará a formar parte de una compañía que durante los últimos meses ha intensificado su desembarco en Valladolid. La firma hotelera del grupo Hotusa (con 294 hoteles en 23 países, de ellos 202 en España) dispondrá así en la ciudad, cuando se hagan efectivas las próximas aperturas, de 197 habitaciones en tres hoteles de cuatro y cinco estrellas. La compra del Juan de Austria se suma a la próxima apertura del cinco estrellas de la calle Constitución (en las plantas superiores de Zara, en el antiguo edificio de El Corte Inglés) y a la incorporación a su catálogo, el pasado mes de julio, en régimen de arrendamiento, de El Coloquio, ubicado en la plaza de la Universidad.

