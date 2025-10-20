Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara

La cadena hotelera Eurostars ha anunciado este lunes la adquisición del hotel Juan de Austria, el cuatro estrellas del paseo de Zorrilla (ahora operado por ... Silken), que a partir de marzo de 2026 pasará a formar parte de una compañía que durante los últimos meses ha intensificado su desembarco en Valladolid. La firma hotelera del grupo Hotusa (con 294 hoteles en 23 países, de ellos 202 en España) dispondrá así en la ciudad, cuando se hagan efectivas las próximas aperturas, de 197 habitaciones en tres hoteles de cuatro y cinco estrellas. La compra del Juan de Austria se suma a la próxima apertura del cinco estrellas de la calle Constitución (en las plantas superiores de Zara, en el antiguo edificio de El Corte Inglés) y a la incorporación a su catálogo, el pasado mes de julio, en régimen de arrendamiento, de El Coloquio, ubicado en la plaza de la Universidad.

La compra del hotel Juan de Austria permitirá relanzar un establecimiento con 83 habitaciones, dos restaurantes y cuatro salones que abrió sus puertas el nueve de septiembre de 1999. «Es una fecha muy fácil de recordar, el 9 del 9 del 99». dijeron entonces sus responsables. La primera piedra de su construcción se colocó el 26 de noviembre de 1998 y desde sus inicios ha trabajado bajo el paraguas de Silken, que ahora se deshace de este cuatro estrellas, que pasará a trabajar dentro de la marca Eurostars, sin precisar aún desde la compañía bajo qué marca concreta se comercializará (ya que la cadena trabaja con varias líneas, como Exe, Ikonik o Crisol).

«Luminoso y moderno, este dispone de un gran patio central, donde sus ascensores panorámicos ofrecen unas vistas impresionantes de la arquitectura del edificio», aseguran los anteriores titulares de hotel, ubicado en el número 108 del Paseo de Zorrilla. «Está lo suficientemente alejado del casco histórico para no escuchar el bullicio propio de la zona, pero lo bastante cerca como para llegar dando un agradable paseo. El camino es de 15 minutos por la misma calle del hotel», indica la web del Juan de Austria. Desde Eurostars, sus nuevos propietarios, no han desvelado aún si llevarán a cabo algún tipo de obra o de adaptación cando en marzo lo reabran bajo su titularidad, 26 años después de su inauguración.

Además de este hotel vallisoletano, Eurostars ha anunciado la compra de otros ocho establecimientos, en ciudades como Sevilla, Madrid, Bilbao o San Sebastián. Todos ellos ya operan, desde el sábado, como Eurostars. Para el de Valladolid habrá que esperar hasta el primer trimestre de 2026. Estos movimientos «refuerzan nuestra presencia en destinos de gran valor estratégico», explica Amancio López, presidente del grupo Hotusa, quien subraya que las adquisiciones «responden al plan estratégico de expansión de la compañía, que sigue apostando por la alta penetración en todo el territorio español», con presencia en 38 provincias. Desde la empresa subrayan que esta es «la cadena que más crece en número de hoteles en España».

A lo largo de este año, ha sumado 25 nuevos hoteles a su cartera. De ellos, 134 en régimen de propiedad y once bajo arrendamiento. Uno de estos últimos casos es El Coloquio, en la plaza de la Universidad, que desde la primera quincena de julio se presenta aliado con Eurostars. El Coloquio es un cuatro estrellas, con 39 habitaciones («todas diferentes») que recibió a sus primeros húespedes el 27 de enero de 2015, en una iniciativa promovida por varios empresarios locales.

Estos dos hoteles de cuatro estrellas estarán acompañados por el de categoría superior (cinco estrellas) que abrirá sus puertas en la calle Constitución. Este fue el primer proyecto anunciado por Eurostars en Valladolid y su previsión es que finalmente abra sus puertas en diciembre. «Se ha retrasado un poco la obra, pero con intervenciones en edificios tan grandes es muy complicado establecer plazos», explican desde la compañía. La plataforma web de Eurostars permitía el pasado verano reservar habitaciones a partir del lunes 3 de noviembre. Sin embargo, esta fecha finalmente se ha retrasado a diciembre. Ya se está comercializando la reserva de habitaciones para fechas a partir del lunes 1 de diciembre.

Para ese día, es posible conseguir una habitación doble deluxe por 199,20 euros (269,10 con desayuno incluido). En torno a las fechas navideñas, el precio sube a 207 euros, pero en días concretos de enero y febrero es posible alojarse allí a partir de 103 euros. La tarifa más habitual, entre semana (de domingo a jueves) es de 143,20 euros (cuarenta euros más con el desayuno incluido). De momento, no están disponibles las fechas para la próxima Semana Santa.

El hotel dispondrá de 75 habitaciones, repartidas entre la tercera y la quinta planta del bloque de la calle Constitución (la tienda de Zara ocupa hasta el segundo piso del inmueble). Además de los servicios de alojamiento, el hotel Eurostars Valladolid dispondrá de gimnasio (en la tercera planta), spá (en la cuarta), espacio de 'coworking' (en la quinta) y una gran zona de restauración en la sexta, además de una azotea con piscina. El hotel cuenta además con aparcamiento.

La entrada de Eurostars en el mercado hotelero de Valladolid se produce en un momento de importantes movimientos en el sector, con la rehabilitación del Felipe IV (que pasará a estar en manos de Barceló), la reapertura de La Vega, nuevos establecimientos en Parquesol (como el Polotel) o la ampliación del hotel Colón Plaza.