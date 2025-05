Las Eras consolida su transformación con 50 pisos de la Junta y pendiente del solar policial

La transformación urbanística hacia lo residencial que desde 2017 se vive en la zona de Las Eras, en el barrio de Huerta del Rey, con ... una gran presencia aún de dotaciones públicas -Parque de Bomberos, IES Emilio Ferrari y estación potabilizadora-, suma desde hace ya un par de meses el inicio de la construcción del bloque de viviendas para el alquiler joven que la empresa pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León, levantará en el solar contiguo al que ocupaba la antigua comisaría de la Policía Nacional, reducida a escombros a principios de 2023 y que desde entonces espera, acotada con un vallado, un nuevo destino.

La empresa Geoxa trabaja ya en el solar cedido por el Ayuntamiento al Ejecutivo regional en el número 5 de la calle Mieses frente al hotel NH Bálago. El proyecto contempla la construcción de medio centenar de pisos en un inmueble en forma de 'L' con tres plantas y con una parte destinada zonas comunes, además de un sótano para garaje con cincuenta plazas y otros tantos trasteros. El edificio consta de dos portales y en sus tres alturas se dispondrán espacios destinados a lavandería y un área de 'coworking' (lugar de trabajo), así como una reserva para el aparcamiento de bicicletas y coches de niños.

Arriba, las obras del bloque de la Junta. Calle entre los bloques de la antigua sede de Limpieza y el Parque de Bomberos y nuevo carril bici de la calle Eras. J. SANZ

La forma de esta construcción, con un presupuesto de 6,02 millones sin IVA, generará además una especie de plaza-patio para uso exclusivo de la comunidad. Será una zona de esparcimiento con juegos infantiles, bancos para el descanso y zonas ajardinadas. La superficie útil de las viviendas será de unos 60 metros cuadrados útiles distribuidos en una cocina con salón-comedor, dos dormitorios y dos baños. Para optar a una de ellas, una vez que se abra el proceso de solicitud, hay que estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Junta. La previsión es que la obra esté finalizada en el tercer trimestre de 2026.

La promoción ya iniciada en Mieses se añade al resto de edificios para el alquiler joven que impulsa la Junta a través de Somacyl. Las últimas anunciadas son las cien viviendas previstas en cuatro pabelllones catalogados de los antiguos cuarteles de Farnesio. Además, las 63 de las antiguas dependencias de Guardia Civil de Puente Colgante ya están terminadas y entregadas a los inquilinos y avanzan las 59 en el plan parcial de Los Viveros. Hay otras 152 en Parque Alameda y otras 114 previstas en la calle Julio Senador, en el barrio de Parquesol. Por su parte, la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo impulsa otras 47 en Puente Jardín.

La actividad en este solar de Mieses es ahora importante y contribuirá a seguir cambiando una fisonomía que comenzó a transformarse con la mudanza del Servicio Municipal de Limpieza a las nuevas instalaciones del polígono de San Cristóbal. Corría el año 2007 cuando se produjo este traslado, aunque no fue hasta una década después cuando el Ayuntamiento logró vender el solar resultante para levantar 150 pisos de protección oficial.

Lo enajenó por 4,1 millones de euros después de las infructuosas convocatorias anteriores para su venta, que coincidieron con la entrada del sector del ladrillo en una profunda crisis. Su primer precio fueron 7,1 millones, pero tras cinco intentos fallidos se optó por una rebaja sustancial que favoreció su entrada en el mercado inmobiliario. Esos dos bloques, de once y siete alturas y con una parcela común que incluye pista de pádel y piscina, está al completo desde que concluyó su edificación por parte de la promotora Áurea.

Este proyecto incluyó también la apertura de una nueva conexión peatonal que separa estas construcciones residenciales del Parque de Bomberos. Se trata de una especie de calle-parque, que une Mieses y Sementera y que se ha aprovechado también para instalar juegos infantiles y bancos entre dos generosas franjas de césped.

De este conjunto urbano falta saber el destino de parcela de la antigua comisaría de Las Eras. El Ministerio del Interior adjudicó a finales de 2022 a la empresa Inmeva la demolición de esta veterana dotación de la Policía Nacional. Una inversión de 239.894 euros convirtió en escombros unas vetustas e infrautilizadas instalaciones que dieron paso a un solar de 4.000 metros cuadrados.

Inaugurada en noviembre de 1970, albergó entre sus últimos usos una oficina de denuncias, que tramitaba cerca de siete mil casos al año, según los datos que se ofrecieron en su momento. El resto de servicios que se alojaban en esta manzana – agentes de subsuelo, unidad canina, así como las secciones sindicales– se reubicaron en las instalaciones policiales de Parquesol y Delicias.

La idea del Ministerio del Interior era levantar una nueva dotación para el cuerpo nacional en ese suelo, una jefatura que sustituyera a la ubicada en la céntrica calle Felipe II. Sin embargo, desde su demolición no se han vuelto a tener noticias. José Robles, delegado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Castilla y León, considera que ese proyecto no debe caer en el olvido, aunque de momento no cuenta con información sobre su tramitación. «La ciudad necesita una jefatura acorde a los tiempos y aunque se llevaron a cabo reformas en Felipe II la parcela de Las Eras es amplia y está muy bien comunicada con toda la ciudad», considera. Desde el gabinete de prensa del cuerpo nacional confirman que el plan seguiría vigente, aunque, de momento, no cuentan con más datos

A la espera de tener noticias sobre este proyecto, esta vertiente de Huerta del Rey también está reforzando su infraestructura ciclista. Tras eliminarse el carril bici que discurría por la avenida de Gijón y que dejaba únicamente en un carril la entrada para coches desde la carretera de León, ya se está rematando la plataforma para las dos ruedas en la calle Eras, que entronca con la de la calle Mieses para dar salida a la avenida de Salamanca, una arteria que cuenta en todo su trazado con un canal para la bici. De momento faltan algunos remates de señalización, pero ya está siendo utilizado por algunos usuarios.