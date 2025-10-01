V Encuentro de Queserías Vallaqueso: talleres, catas y tipos de queso

Asistentes y productos durante la pasada edición de la feria Vallaqueso.

La quinta edición del Encuentro de Queserías de Valladolid 'Vallaqueso' se celebrará en el Espacio La Granja (ubicada en la calle del Monasterio del Paular, en el barrio vallisoletano de Villa del Prado) del 3 al 5 de octubre.

Quesos y otros productos para maridar

Tal y como ha indicado el diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, durante la presentación este miércoles, serán 20 las empresas de la marca Alimentos de Valladolid las que participen en la feria gastronómica.

Allí se unirán diferentes productos que «pueden armonizar con el queso», como los frutos secos, la fruta o la cerveza artesana. También se contará con la presencia del Museo del Pan de Mayorga, donde se podrá adquirir un pan singular.

¿Qué tipos de quesos se podrán encontrar en Vallaqueso?

En la feria se podrán ver y degustar todo tipo de quesos, los clásicos curados, semicurados, viejos o añejos; y también se podrán descubrir nuevos sabores y texturas en forma de pastas blandas, quesos fundidos, quesos azules o cremas de quesos.

Programa. talleres y catas

Durante este año, la Feria 'Vallaqueso' estará acompañada de catas y maridajes; así como un 'brunch' musical. Estas actividades tendrán aforo limitado, y serán las siguientes:

■ Viernes 3 de octubre (horario de feria de 17:00 a 20:30):

• Cata-maridaje 'Macarons y vino' (en edificio Q-BO): 18:30 horas: Cata de macarons de Confitería La Francesa con cremas de queso Sirga, maridada con vinos de Be The Wines. Dirigida por Ana del Fraile (Precio: 15 euros)

■ Sábado 4 de octubre (horario de feria de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30):

• Brunch musical (en edificio Q-BO): 12:30 horas: Elaborado por Fuera de Carta, con selección de 4 quesos de Alimentos de Valladolid, bowl de frutas frescas de Ideal Fruits, 3 variedades de pan de Alimentos de Valladolid, untables de Ensuma, agua, cafés e infusiones. Todo ello amenizado con actuación en directo de Rocío Torío (Precio: 15 euros).

• Cata-maridaje 'panes y quesos de Valladolid' (en edificio Q-BO): 19:00 horas: Selección de quesos de Cantagrullas y La Cruz del Pobre acompañados de panes artesanos de La Tahona de Chari (habrá bebida para acompañar) y dirigida por Ana del Fraile (Precio: 15 euros).

■ Domingo 5 de octubre (horario de feria de 11:00 a 15:00):

• Brunch musical: 12:00: Misma propuesta gastronómica y musical que el sábado (Precio: 15 euros).

¿La entrada es gratuita? ¿Y las actividades?

Además, tal y como han compartido desde la Diputación de Valladolid, este año la programación incluye actividades para todo tipo de paladares, que serán celebradas dentro del Edificio Q-BO. La entrada será gratuita y para todos los públicos. Las actividades, sin embargo, requieren la adquisición de entrada en www.valladolidentradas.es

¿Qué empresas participarán?

De acuerdo con la página web de Alimentos de Valladolid, las 20 empresas participantes son las siguientes:

Rueda Cheesemonger

Crica Productos Ecológicos

Montequesos Quesería

Quesería Artesanal La Cruz del Pobre

Cañarejal

Las Cortas Quesería

Quesos Félix

Cantagrullas Quesería

Hernández García Quesos

Quesos Quevedo

El Gran Cardenal

Sirga Quesos

Campoveja Quesería

El Secreto del Abad

La Birra Láctea

Beekinga Hidromiel

Ensuma

La Tahona de Chari

Museo del Pan de Mayorga

Ideal Fruits