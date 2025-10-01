El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de 'Vallaqueso', este miércoles en el Palacio de Pimentel. El Norte

'Vallaqueso' reunirá este fin de semana a veinte expositores de lácteos, cerveza y frutos secos

El espacio de La Granja acogerá entre los días 3 y 5 de octubre la quinta edición de la feria

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:59

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, presentó este miércoles el V Encuentro de Queserías de Valladolid 'Vallaqueso', que se celebrará en el espacio La Granja del 3 al 5 de octubre.

En esta ocasiónm serán veinte las empresas de la marca Alimentos de Valladolid las que participen en 'Vallaqueso', ya que a las queserías participantes se unen productos que pueden armonizar con el queso, como los frutos secos, fruta o la cerveza artesana. Además de contar con la presencia del Museo del Pan de Mayorga donde se podrá adquirir un pan único.

Durante esta feria se podrán ver y degustar todo tipo de quesos, los clásicos curados, semicurados, viejos o añejos, y también se podrá descubrir nuevos sabores y texturas en forma de pastas blandas, quesos fundidos, quesos azules o cremas de quesos.

Este año la programación incluye actividades para todo tipo de paladares, que serán celebradas dentro del Edificio Q-BO. La entrada será gratuita y para todos los públicos. Las actividades, por su parte, requieren la adquisición de entrada en www.valladolidentradas.es.

