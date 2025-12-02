El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rodrigo Ucero
Valladolid, piedra sobre piedra

La torre del agua cuya veleta recuerda el milagro más famoso de San Pedro Regalado

La antigua cisterna del barrio al que da nombre el patrón de Valladolid fue fundamental cuando se edificaron las primeras viviendas en los años cincuenta del siglo pasado

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:05

Fruto del desarrollo industrial de finales del siglo XIX y principios del XX, los depósitos de agua elevados proliferaron en pueblos y ciudades de toda ... la geografía española como una de las grandes obras hidráulicas de carácter público; Valladolid no fue una excepción. Parte de la arquitectura tradicional de nuestro país, de la historia de España y testigos de un periodo de revolución industrial, estas instalaciones de almacenamiento, conocidas también como tanques, torres, cisternas o reservorio brindaban, por un lado, almacenamiento para el agua tratada antes de su distribución para fines domésticos y de consumo; y por otro, equilibraban las fluctuaciones en la cantidad y calidad del agua.

