El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid

El barrio de Los Viveros cumplirá el año que viene su vigésimo aniversario desde la aprobación de un plan parcial destinado a rellenar este amplio ... espacio urbano de veinte hectáreas, en su mayoría conformado por antiguos terrenos de labranza, viejas viviendas y, en un extremo, la planta de Lauki, llamado a unir con novecientas viviendas, un nuevo entramado de calles y distintos servicios (supermercados, gimnasio, centro de salud...) los barrios de San Pedro Regalado y del Hospital, separados por ochocientos metros lineales, con el Esgueva de por medio.

Pues bien. Aquel proyecto, que se vio lastrado en su despegue por la crisis del ladrillo de los años 2007 y 2008, comienza ahora a vislumbrar su final con la inminente apertura en el extremo del barrio que mira al río del centro deportivo Viding, que ocupa los terrenos de la malograda planta lechera; de una amplia avenida por el lateral del paseo del Cauce y el anuncio de la próxima construcción en el solar de al lado de una promoción de 179 viviendas.

El espacio ganado para los peatones suma aceras adoquinadas de cinco metros de ancho donde antes apenas rondaban los cincuenta centímetros

El hueco dejado por Lauki en un lejano 2016, cuando la multinacional Lactalis cerró la planta -que contaba entonces con 85 trabajadores-, será el primero en ser rellenado en esta parte de Los Viveros situada al borde mismo del cauce del Esgueva, que ejerce de frontera natural con el barrio del Hospital. Allí, sobre una superficie de 18.000 metros cuadrados, abrirá sus puertas el próximo 22 de octubre, y así lo confirma la propia cadena de ámbito nacional, el centro deportivo Viding.

Las instalaciones, cuyo acceso principal se encuentra en el número 2 de la avenida de Santander, ocupa la práctica totalidad de los terrenos de la antigua Central Lechera Vallisoletana (18.000 de 20.000 metros cuadrados) y cuenta con un edificio principal, en el que destacan sus miradores acristalados tanto por el frontal como por la parte posterior (su interior alberga una piscinas cubierta, gimnasio y numerosas salas polivalentes) y una amplia parcela ajardinada que acoge una piscina circular en el medio, pistas de pádel cubiertas y descubierta y un espacio de juegos infantiles. Todo ello rodeado de una valla perimetral con barrotes calados que integra el conjunto en su entorno urbano. En su interior alberga un espacio exterior de aparcamiento y otro interior.

El edificio principal del centro deportivo Viding de la avenida de Santander. J. S.

La empresa ha retirado ya la caseta de la entrada, abierta el pasado 5 de junio, en la que se recibían las preinscripciones y ha abierto el vestíbulo principal para atender a sus futuros usuarios, con más de tres mil ya apuntados; mientras sus operarios rematan los trabajos de ajardinamiento de la parcela que linda, por sus laterales, con el paseo del Cauce, por un lado, y con el supermercado Lidl y las viviendas de la calle Jardines de la Alhambra, por el otro; y, por detrás, con el parquecillo de la calle de los Jardines del Buen Retiro.

Los trabajos de construcción del centro deportivo Viding, que comenzaron en 2024 y en los que se han invertido veinte millones de euros, concluirán el próximo 22 de octubre, cuatro años después de la presentación del proyecto (2021, tres desde que se concedió la licencia (2022), siete desde que se recalificaron los terrenos (2018) y nueve desde que Lauki cerró sus puertas (2016).

2025 2022 El paseo del Cauce, en 2016 y en el actualidad, con la ampliación de las aceras por el lateral del centro deportivo Viding que ocupa los terrenos de Lauki. C. Espeso y J. S.

Los 2.000 metros cuadrados restantes de la parcela de la antigua planta láctea se ganarán, en su mayoría, en la amplísima avenida que está a punto de abrirse en el tramo del paseo del Cauce, entre la calle de los Jardines del Buen Retiro y la avenida de Santander, que discurre por el lateral de las instalaciones del gimnasio. Allí, en esos doscientos metros lineales, se ha habilitado una acera adoquinada (en tonos blancos y rojos) de cinco metros de ancho, a la que se ha adosado una hilera de aparcamientos en línea (también adoquinada) y en la que se han intercalado siete alcorques para árboles de porte medio y renovado sus farolas.

De manera que esta parte del paseo del Cauce, que ya contaba con una acera adoquinada del lado del río, dirá ahora adiós a las estrecheces históricas del lateral que discurría por el borde de la antigua planta de Lauki, donde la acera apenas superaba el medio metro de ancho, enclaustrada contra el muro de la empresa. La imagen ahora nada tiene que ver y permitirá dignificar el entorno y unir definitivamente a través de un espacio digno los barrios de Los Viveros (y por extensión de San Pedro Regalado) y del Hospital.

El futuro residencial, con pisos de una a cuatro dormitorios, ocupará la última parcela del extremo oeste del barrio

Los operarios están rematando el adoquinado de la esquina del paseo con la avenida de Santander con vistas a la apertura de la amplia avenida, y de este tramo del propio paseo que permanecía cerrado al tráfico desde hacía meses (la calzada de un solo sentido tendrá salida a la avenida de Santander), coincidiendo con la inauguración del centro deportivo Viding, prevista para el miércoles de la semana que viene (22 de octubre).

La entrada principal al gimnasio, en paralelo, se ha liberado ya de vallas y casetas de obra y discurre por una también ampliada acera, al retroceder ligeramente el perímetro de la vieja valla de la planta lechera, de la avenida de Santander.

Ampliar La parcela en la que se levantará el residencial Viveros. J. S.

Y a medio plazo, en un horizonte aproximado de dos años, se atisba en paralelo el final de la construcción de un residencial, bautizado como Viveros y promovido por Norforest, que ocupará una también amplísima parcela situada justo detrás del gimnasio, entre las calles de los Jardines de la Alhambra y de los Jardines del Buen Retiro y el Camino del Cementerio. Allí la promotora anuncia el inminente inicio de la comercialización y de la construcción de un conjunto residencial que albergará 179 viviendas, de uno a cuatro dormitorios con garaje y trastero, y zona comunes que incluirán piscina, gimnasio, gastroteca y sala de 'coworking'.

La parcela en cuestión luce ya los carteles y banderolas de Norforest y su director, José Antonio Cobo, anunció el pasado 15 de octubre, con motivo de la Feria Inmobiliaria de Valladolid (FIVA) el inicio del proyecto para ocupar este espacio, que permanecía en barbecho, y que cerrará con el residencial Viveros el extremo oeste del barrio para coser definitivamente Los Viveros y el Hospital casi dos décadas después de que naciera el primero de los dos barrios.

El Ayuntamiento aprobó el pasado 16 de junio, a través de su Junta de Gobierno, un estudio de detalle para unificar las dos parcelas que, en los planos originales del plan parcial Los Viveros, ocupaban el terreno sobre el que se levantarán los futuros pisos con el fin de permitir «el desarrollo de un único proyecto y la viabilidad del mismo», eso sí, sin alterar la edificabilidad prevista para este espacio.

Supermercados y el ansiado centro de salud

Los Viveros, a su vez, está viendo levantarse una nueva promoción de viviendas colaborativas, en este caso a cargo de la Junta, que acogerá 59 pisos de protección en la calle de los Jardines de Sabatini, en la esquina con Jardines del Retiro (el callejero del barrio luce nombre de afamados jardines), y cuenta desde el pasado mes de marzo con el centro de salud de La Magdalena (al borde del camino del Cementerio) operativo.

De manera que el barrio de Los Viveros vislumbra así el final de un largo periplo urbanístico desde su nacimiento sobre plano en aquel lejano 2006. De sus 24 parcelas iniciales, destinadas a albergar un total de novecientas viviendas, además de distintos servicios, sobre una superficie de más de veinte hectáreas (delimitadas por el barrio de San Pedro Regalado, el río Esgueva, la avenida de Santander y el camino del Cementerio), solo faltan por ocupar ahora unas pocas situadas en la franja conformada por las calles de los jardines de la Alhambra y de Versalles.

A lo largo de los últimos años, al margen de las viviendas (pisos en altura y adosados) y del citado, y ansiado centro sanitario -el proyecto sumó quince años de retraso-, se fueron sumando tres supermercados (Lidl, Aldi y Mercadona) y ahora, a partir de la semana que viene, estrenará centro deportivo para borrar definitivamente la huella dejada por la histórica planta de Lauki, la Central Lechera Vallisoletana, que estuvo en activo entre los años 1956 y 2016. De los 85 empleados que integraban su plantilla cuando la planta cerró sus puertas, el 30 de septiembre de hace nueve años, 55 fueron recolocados y el resto despedidos o prejubilados.