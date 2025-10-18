El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El edificio principal del gimnasio Viding, por el lateral en el que se abrirá la amplia acera del paseo del Cauce, que ocupa los terrenos de la antigua Lauki. J. Sanz

Urbanismo

El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid

El centro deportivo Viding, en la avenida de Santander, abrirá sus puertas el 22 de octubre con más de tres mil inscritos y una promotora anuncia la inminente construcción de un residencial a su lado

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:23

Comenta

El barrio de Los Viveros cumplirá el año que viene su vigésimo aniversario desde la aprobación de un plan parcial destinado a rellenar este amplio ... espacio urbano de veinte hectáreas, en su mayoría conformado por antiguos terrenos de labranza, viejas viviendas y, en un extremo, la planta de Lauki, llamado a unir con novecientas viviendas, un nuevo entramado de calles y distintos servicios (supermercados, gimnasio, centro de salud...) los barrios de San Pedro Regalado y del Hospital, separados por ochocientos metros lineales, con el Esgueva de por medio.

