El grupo escultórico que cumple 125 años junto al Campo Grande

Obra de Antonio Susillo, considerado el mejor escultor sevillano del último cuarto del siglo XIX, el monumento a Colón, situado en la plaza del mismo ... nombre, fue realizado entre 1892 y 1894. Su destino original era la capital cubana, concretamente el Paseo Central de La Habana; este 2025 cumple 125 años ubicado en su emplazamiento actual, junto al Campo Grande vallisoletano. Realizado con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América, elaborado con piedra y bronce, el grupo escultórico en honor al almirante Cristóbal Colón fue fundido en París por los hermanos Thiebaut.

La rebelión de los independentistas cubanos contra el dominio español y la posterior pérdida de la isla, en 1898, truncaron su destino. El monumento se dividió entonces en dos. Por un lado, las figuras de bronce, que se quedaron en París y se exhibieron en la Exposición Universal de 1900; por otro, los sillares del basamento, que no salieron de Pontevedra. Sevilla y Madrid, al saber que las figuras vendrían a España, no tardaron en reivindicar el monumento, pero fue Valladolid quien ganaría la puja. El Norte de Castilla lideró la demanda. «Solo una ciudad cuyo nombre va unido al nombre de Colón carece de un monumento que perpetúe su memoria en ella. Esta ciudad es Valladolid, donde murió Colón el 21 de mayo de 1506. Ningún sitio mejor para levantar ese monumento», publicó este periódico el 20 de febrero de 1901. Seis días después, el Consejo de Ministros decidió por unanimidad conceder la estatua a esta ciudad.

Tras superar varias dificultades, el 13 de septiembre de 1903, aprovechando la primera visita de Alfonso XIII a Valladolid, se colocó la primera piedra, aunque el monumento no se inauguraría hasta dos años después. El lugar de emplazamiento se decidió también tras una encuesta a la población impulsada y publicada por El Norte.

Rodrigo Ucero

Las figuras adoptan una forma escalonada. Culmina el monumento la de Cristóbal Colón, arrodillada, delante de la alegoría de la Fe. En su base aparecen relieves que escenifican momentos de la vida del almirante, mientras que en sus ángulos se disponen cuatro cuerpos alegóricos que representan la Historia, la Náutica, el Valor y el Estudio. Sobre la Náutica se apoya un globo terráqueo con la inscripción latina 'Non plus Ultra' ('No más allá') inscrita en una cinta, rasgada por un león; escena simbólica que hace referencia a la superación por parte del navegante de lo que se creían los límites de la Tierra.