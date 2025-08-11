El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manuel Velázquez, presidente de Down Valladolid y Toñi Juan, gerente, en las instalaciones cedidas a la asociación

Manuel Velázquez, presidente de Down Valladolid y Toñi Juan, gerente, en las instalaciones cedidas a la asociación Rodrigo Jiménez

Down Valladolid amplía su sede con idea de convertirse en un Centro de Día inclusivo

El Ayuntamiento ha cedido el uso de la planta baja del edificio del CEIP Jorge Guillén a la asociación que contará en 2026 con 750 metros cuadrados

Sofía Fernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:08

Es la Asociación Down Valladolid «un centro de entrenamiento, un espacio acogedor y familiar« en el que preparan a las personas mediante rutinas diarias para ... que lleguen con éxito a su meta: la inclusión total. «Aquí adquieren habilidades en todos los aspectos que uno tenga en mente y que puedan necesitar en el día a día», dice Manuel Velázquez, presidente de Asdova. Y precisamente ese espacio acogedor al que se refieren -ubicado en el CEIP Jorge Guillén de Arturo Eyries- que utilizan como trampolín a la inclusión cien usuarios actualmente duplicará su tamaño en breves para poder atender a más miembros de esta gran familia.

