Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid Un vecino alertó a la Policía al oír ruidos en la casa de al lado

El Norte Valladolid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:50

Agentes de la Policía Nacional y Municipal detuvieron en la madrugada del miércoles a tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en una vivienda de Valladolid. Un vecino dio la voz de alarma al oír ruidos en la vivienda de al lado, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Al lugar se desplazaron rápidamente tanto una dotación de la Policía Nacional y otra de la Municipal. A su llegada, se encontraron a tres jóvenes que intentaron disimular sentándose en el suelo, tapando unos cristales que habían roto de la puerta, así como unas gomas pertenecientes a la misma. Los agentes procedieron a su identificación y al realizarles un cacheo, les intervinieron un destornillador, una linterna y hasta un cuchillo de 32 centímetros. Además, los tres no dieron ningún motivo justificable de por qué estaban allí.

Asimismo, los agentes observaron la puerta, vieron los cristales rotos y las gomas arrancadas, y apreciaron las muescas de apalancamiento ocasionadas por el destornillador, que tenía la punta modificada para poder forzar la puerta. Por todo ello, fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza, y fueron trasladadas a las dependencias policiales para su custodia.

Los tres han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.