Dos jóvenes de Valladolid, premiados por su visión de la Constitución

El hall del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes fue el escenario elegido este pasado jueves para entrega de los premios del concurso 'Una Constitución para todos'. 12 niños y jóvenes de todo el territorio nacional han sido galardonados en distintas categorías, por sus ... trabajos sobre la importancia de nuestra carta magna. Dos de ellos, son los vallisoletanos Pablo Alexander Galíndez Córdova y Adrián Herguedas Cantalapiedra, ambos alumnos del IES Ramón y Cajal y ganadores en la categoría de Formación Profesional de Grado Superior.

El acto estuvo presidido por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, quien destacó la calidad de los trabajos premiados, las ideas, la creatividad y el compromiso de los estudiantes ganadores «con los valores que nos unen como sociedad». Asistió también el Inspector Central de Educación de Castilla y León, Paulino Martín Seco.

El concurso, que celebró su primera edición en 2015, se ha ampliado este año para incluir otros formatos más allá de los textos en prosa o verso que se premiaban tradicionalmente. En esta edición, además, se podían presentar proyecto realizados con el lenguaje de programación Scratch y en vídeo, uno de los formatos utilizados por los vallisoletanos.

Pablo Alexander, que estudia 1 de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico, resultó ganador en la categoría de relato. Su proyecto, que estaba redactado en primera persona, representaba a la Carta Magna en el personaje de una mujer que narra sus vivencias: los debates previos a su aprobación, el anhelo de su llegada, la ilusión ante los nuevos desafíos de toda una sociedad o la alegría del día de su aprobación. Concluye con una invitación a mantener el compromiso por la unidad, la autonomía, la solidaridad y la igualdad de todos. «Representé a la Constitución como a una mujer que tuvo que superar ciertos obstáculos para poder llegar a nacer y estar entre nosotros. Me documenté mucho sobre el tema y eso me ha permitido aprender que la Constitución no sólo es un manual de deberes, sino también de derechos y libertades. Ahora aprecio más este tesoro que tenemos. Estoy muy contento de que se reconozca el esfuerzo que hacemos los estudiantes», subraya.

Adrián estudia 2º Grado Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad y participó en este concurso con un vídeo educativo el, cuya protagonista es la propia Constitución. En él se profundiza en quiénes fueron los denominados 'Padres de la Constitución' y también se habla de su antecesora más célebre, la Constitución de Cádiz de 1812, apodada «La Pepa». Asimismo, hace hincapié en los contenidos del texto constitucional que promulgan derechos fundamentales o de aquellos que tratan sobre las instituciones y la organización territorial del Estado o sus símbolos. Este estudiante fue elegido, además, para representar a Castilla y León en el II Encuentro de Jóvenes con la Constitución, celebrado el pasado mes de diciembre. «Es un orgullo haber ganado este premio y una muy buena experiencia. A la hora de hacer el vídeo me ayudaron mi tío, que es historiador, y Miriam, mi profesora. La entrega de premios ha estado muy bien. Es un honor que te reciban así», asegura este joven.

Fue Miriam Pascual, profesora de ambos en la asignatura de Formación y Orientación Laboral (FOL), la que les animó a participar en este concurso que en la anterior edición ya ganó otro alumno del centro en la categoría de relatos. Esta docente les acompañó a recoger su premio al Ministerio. «Para mí es un orgullo que alumnos de disciplinas científicas desarrollen habilidades creativas relacionadas con cuestiones jurídicas. Despertar en ellos el interés por la Constitución cada año es un reto y ganar dos años seguidos es muy difícil, pero siempre les animo a pensar en grande», dice esta profesora. «La participación en este tipo de proyectos implica un gran reconocimiento que aporta valor añadido a su currículum de cara a encontrar un empleo», concluye.