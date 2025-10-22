Detenidos en Valladolid por robar una tarjeta de un coche y comprar con ella Los arrestados, un hombre y una mujer, eran viejos conocidos de la Policía por hechos similares perpetrados con anterioridad

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, el pasado 21 de octubre, a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafa.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima el 21 de septiembre en la Comisaría del distrito de Delicias. El denunciante explicó que había dejado estacionado su vehículo en la vía pública y, horas más tarde, recibió dos notificaciones de compras realizadas en un establecimiento de la ciudad que él no había efectuado.

Al regresar al lugar donde había aparcado su coche, comprobó que alguien había accedido al interior del vehículo y había sustraído tres bolsas de ropa, una cartera con documentación personal, una tarjeta bancaria y 330 euros en efectivo. Según su testimonio, una de las transacciones intentadas con su tarjeta fue rechazada por falta de fondos.

El grupo de investigación correspondiente inició las pesquisas y, tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde se realizaron los pagos, los agentes identificaron sin ningún género de dudas a los presuntos autores: un hombre y una mujer que ya habían sido detenidos anteriormente por hechos similares.

Las gestiones policiales culminaron con la localización y detención de ambos el 21 de octubre. Tras prestar declaración en dependencias policiales, fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

