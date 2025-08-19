Dos detenidos por intentar introducir drogas en la prisión de Valladolid Un hombre y una mujer trataron de pasar 1,74 gramos de cocaína, 26,54 de hachís y 36 pastillas de ketamina

La Guardia Civil detuvo a un hombre y una mujer como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, al tratar de introducir la droga durante la realización de las visitas al Centro Penitenciario de Valladolid. En los registros personales se localizó un total de 1,74 gramos de cocaína, 26,54 de hachís y 36 pastillas de ketamina.

Conforme a los protocolos establecidos por el Centro Penitenciario para el acceso a las visitas, los funcionarios de prisiones detectaron que los detenidos podían portar las sustancias estupefacientes, informa Ical.

El jefe de Servicio de la Prisión dio aviso a la Guardia Civil para verificar que estas personas portaban la droga, hecho que fue confirmado por lo que se procedió a su detención.

La Guardia Civil instruyó las diligencias las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.