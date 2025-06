Doce jóvenes gitanos de Valladolid que luchan por su oportunidad laboral: «Valemos para ello»

«Queremos que nos den una oportunidad. Aunque sea por un periodo mínimo, porque valemos para ello». La frase la dice Ángel Cerreduela. Tiene 25 ... años, lleva una camiseta de manga corta azul marino y tiene las manos y los pantalones manchados de tierra. Junto a él hay otros once jóvenes gitanos de Valladolid con el mismo aspecto. Guantes, regaderas o rastrillos a su alrededor. Poco antes, habían estado desbrozando, limpiando hojas y cuidando varias plantas en un invernadero. En definitiva, realizando labores de jardinería. Pueden hacerlo gracias al proyecto TándEM de formación, donde buscan afianzar su futuro inmediato con un empleo. Empezaron en septiembre y desde entonces se han formado en jardinería con un horizonte de doce meses de trabajo, tres para una formación inicial y nueve de contratación.

En este último tramo están los mismos que comenzaron. «Arrancamos con ellos y con ellos seguimos. Es difícil porque a veces es una población joven, que igual les ha costado llegar al mercado laboral para mantenerse. Entonces estamos muy contentos porque el éxito mayor es que sigan con todas las garantías y sin haber tenido ningún proceso en el que haya habido que sancionar». La frase de orgullo es de Alberto González, coordinador del proyecto, que han estrenado este año en Valladolid. Desde que terminaron la formación inicial, sus meses han consistido en intensas jornadas divididas en un 65% de trabajo y el 35% restante para seguir con módulos teórico-prácticos «En sí mismo eso ya ha sido una inserción, porque tienen un contrato de nueve meses para su currículum, que también es importante para sus expectativas posteriores. Además cobran ese porcentaje –el 65%– del salario mínimo interprofesional».

La «gran familia» del programa, Alberto González, su coordinador, y uno de los jóvenes trabajando en el invernadero. Aida Barrio

Ese es su presente, ¿y el futuro? «El objetivo es que al terminar estén en disposición de trabajar, es la parte central de todo. La inserción laboral de doce jóvenes gitanos. Después trabajamos con ellos más a fondo otros ámbitos como la aplicación laboral o buscar que consigan trabajo. Bien en el sector público o en el privado en este área». Y ese es la jardinería. «Aquí se ha hecho de todo. Ha habido trabajo en semilleros, ha salido la planta, han repicado en tiestos, se han plantado fuera en parterres. Se ha hecho todo el proceso de una profesión tan estacional como es la jardinería», explica el coordinador. E incide Alberto González. «El objetivo es ocupar a jóvenes con perfiles de empleabilidad complicados y dotarles de más herramientas para su futuro».

«La mayoría no tienen un título de ESO y aquí también trabajamos muchas competencias. Ha sido una mejora personal»

Y eso, mientras «embellecen» Valladolid y sus jardines. Porque los parques de la capital han florecido estas semanas. Verde y otros colores en La Rosaleda, Campo Grande, Poniente o el parque Ribera de Castilla. 40.000 flores esperaban desde hace unas semanas en el vivero municipal un sitio a lo largo y ancho de los jardines de la ciudad. Y ya lo han encontrado también gracias a la labor de los chicos que integran este proyecto.

«Oportunidad»

Ellos, que estos días han centrado sus labores en entornos como Las Moreras, compaginan el trabajo con sus horas de formación en el centro ocupacional Jacinto Benavente. Uno de ellos es Eleazar Jiménez, de 19 años. «Estoy muy satisfecho conmigo mismo, no sabía absolutamente nada de jardinería y desde septiembre he adquirido muchos conocimientos y habilidades. He aprendido a valorar el trabajo que hacemos, que estamos ahí todos los días aguantando con el objetivo de salir con una oportunidad laboral, con un puesto de trabajo y poder desempeñarlo. Es una gran oportunidad para tener un futuro, sin el proyecto habría sido mucho más difícil», asegura. Y es esa palabra, la «oportunidad», la que también destacaba Ángel Cerreduela, es la misma que mencionan sus compañeros. «No nos conocíamos, pero hemos hecho una piña. Somos una gran familia, si uno no puede con algo, le ayudamos, cambiamos los roles, lo que haga falta. Esperamos que esa oportunidad llegue a todos los que puedan».

Otro de esos miembros de la «gran familia» es Jesús Jiménez, también de 25 años. «Sería un gran futuro. La mayoría no tienen un título de ESO y aquí también trabajamos muchas competencias. Ha sido una mejora». Personal y laboral. «No sabía nada y ahora sé utilizar el corta césped, coger las máquinas, sé plantar, sé segar. Ha sido una oportunidad para el día de mañana, para mi futuro, mi trabajo», resume.

El proyecto es un programa de formación dual del Servicio de Empleo Público Estatal dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation. Además, el Ayuntamiento de Valladolid ha cedido el centro de formación ocupacional Jacinto Benavente a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, donde los chicos se han formado durante estos meses. Allí también han realizado un módulo de 200 horas en competencias digitales, así como han trabajado en otros áreas transversales, desde inglés, matemáticas o lengua castellana. «Un itinerario propio que desarrolla varios certificados de profesionalidad».

El programa TándEM ha mejorado desde 2022 las perspectivas laborales de 56 jóvenes de Valladolid a través de diversas áreas. Ocho a través de la Fundación Laboral de la Construcción, cuatro a través de Inserta Empleo Once y 32 documentalistas en los archivos estatales de Valladolid, además de estos doce alumnos de programa de jardinería de la Fundación Secretariado Gitano. Para llegar hasta donde están ahora han tenido que pasar por una preselección de 36 personas, que se ha hecho desde el programa 'Acceder' de la fundación. «Por lo que se ve están bien seleccionadas porque seguimos con ellos después de diez meses», zanja su coordinador. El siguiente paso, su futuro y ese empleo.