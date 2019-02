José Vicente de los Mozos: «Cuando hay disputas entre una empresa y sus trabajadores se genera pobreza y paro» El presidente de Renault España y director de Fabricación y Logística de la marca del rombo, en un momento de la entrevista. / RAMÓN GÓMEZ El presidente de Renault España resalta que «los salarios de Renault superan la media de Castilla y León» y defiende que «el empleo temporal también es necesario» ÁNGEL BLANCO ESCALONA y JULIO G. CALZADA Domingo, 17 febrero 2019, 09:00

–¿Qué valoración hace de la marcha de las relaciones entre la dirección y los sindicatos que representan a la plantilla?

–No es porque lo diga yo, sino que lo ha dicho mucha gente:el modelo de relación laboral en Renault España es bueno. Hemos aprobado tres planes industriales con los sindicatos mayoritarios y creo que estamos todos juntos en un mismo barco para que nuestras fábricas sigan produciendo, se genere riqueza en el país y se cree empleo. Al mismo tiempo trabajamos en actividades de formación, con los niños, la renovación de elementos para los trabajadores... es un tema, como dicen en francés, 'gagnant-gagnant' (una apuesta ganadora) y ahí están los resultados. Hemos visto que en otras empresas la disputa ha generado pobreza y paro; mientras que en nuestro caso la ausencia de disputas ha generado riqueza y empleo. Desde 2012 que soy presidente de Renault España vemos que la empresa está mucho más integrada en la sociedad. Primero éramos los faseros y después se perdió un poco el orgullo de trabajar en Renault con el tema del Modus. Hoy creo que ha vuelto, lo veo cuando voy por las calles de Valladolid, y eso es bueno. He vivido toda mi vida en Renault, mi padre fue también trabajador de la empresa y Renault no se puede entender sin Valladolid y Palencia, al igual que éstas no se pueden entender ya sin Renault. Lo importante es encontrar un equilibrio que genere riqueza para todo el mundo.

–¿Los planes sociales y convenios colectivos tienen necesariamente que sufrir continuas 'vueltas de tuerca' por el hecho de tener que competir con países con condiciones laborales peores que las que tenemos en España?

–Lo diré de esta forma: ¿la liga de fútbol de 2018-2019 es más exigente que la de 2008-2009? El contexto es diferente y ahora el Real Valladolid está luchando por seguir en Primera. Nosotros estamos trabajando en nuestra liga, las fábricas de España están en Primera División y queremos seguir ahí. En este sentido, tendremos que trabajar para mantenernos. Dejémonos de conceptos como vueltas de tuercas. Tenemos unos clientes que compran vehículos y tenemos una empresa donde hay que entregar vehículos que gusten y satisfagan a esos clientes. Esto es lo que estamos haciendo.

–¿Qué opinión tiene de los sindicatos y sus posturas?

–Los grandes sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, dentro del sector del automóvil han demostrado una responsabilidad que es la que ha hecho crecer a todo el sector en España. En nuestro caso de Renault también incluyo al de Cuadros. Cada uno tenemos nuestros trabajo. Para mí, el mayor orgullo es que el trabajador, cuando salga, pueda vivir normalmente y tener sus proyectos personales y su empleo asegurado. Si el trabajador está contento, el trabajo irá bien en la empresa. Queremos gente orgullosa de trabajar en Renault y la gran mayoría se siente así. También hay algunos inconformistas, claro.

–No olvidemos que hay quien pueda pensar que estamos ante una situación de riesgo como la que vivió la industria textil, donde un trabajador de Bangladesh hace 40 años cobraba 40 dólares, mientras en Mataró cobraba 1.200; y hoy en Bangladesh cobra 300 y en Mataró, 700.

–Incluso en los momentos más difíciles yo nunca empujé por una bajada de salarios. La bajada creo que no es la solución. Lo que tenemos que hacer es trabajar en este entorno competitivo. Nosotros no tenemos salarios de 700 euros. Los salarios de Renault están por encima de media de Castilla yLeón y en la medida de que nuestros clientes compren nuestros coche y motores, tendremos una ecuación equilibrada. Desde mi rol, miro por que este equilibrio no se rompa.

–Los sindicatos reivindican que Renault haga más contratos indefinidos y disminuya la temporalidad. ¿Cree que en este sentido también hay equilibrio?

–Mi rol es proteger a la plantilla de la volatilidad de los mercados. Presentar un expediente de regulación de empleo es algo muy complicado, muy negativo para las familias. Si yo pudiera hacer un 100% de trabajo indefinido claro que lo haría, pero estaría generando unas expectativas falsas que luego pueden truncarse y afectar a la vida de las personas. El empleo temporal también es necesario. Yo tengo hijos y sé de la importancia de la estabilidad, pero quiero que se entienda que tengo que salvaguardar los intereses de la empresa, que son los de todos los que trabajamos en ella. Nosotros hemos dicho a la Administración que queremos un contrato por obra de vehículo, pero no están por la labor porque confunden nuestra temporalidad con la de sectores como el hostelero, que es mucho más volátil que el nuestro. Yo, en la medida que pueda aportar soluciones, lo haré sin ningún problema. Yo lo que quiero es que Renault España siga siendo un referente no solo en Castilla yLeón, sino en el sector de nuestro país. Somos una empresa moderna, adaptada a los tiempos y luchamos por estar ahí.

–Aparte de los mayoritarios, en Renault hay otros sindicatos, esos que llama 'inconformistas', que convocan huelgas al entender que hay trabajadores descontentos y que también tienen sus razones. ¿Qué tiene que decirles?

–No soy yo quién para decirle a ningún sindicato lo que debe hacer. Lo único que les diría a todos es que se sumen al proyecto de Renault, como han hecho la gran mayoría. Los que han apostado por luchar codo con codo con la empresa han contribuido a que se generen más de cinco mil empleos y a que estemos preparados para afrontar los retos del futuro. Destruir es muy fácil y hay gente que se dedica a ello. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. A veces me gustaría ver a estas personas que destruyen ir a luchar por obtener actividad y traerla a España. Hay que sudar la camiseta y hacerlo todos los días. Mi mensaje a los trabajadores es que estamos todos en el mismo barco y tenemos que luchar juntos. Gracias a su trabajo, su compromiso y su responsabilidad las cuatro fábricas de Renault España tienen un plan a medio plazo importante. Creo que los trabajadores son inteligentes y saben cuál es la opción que deben tomar. El derecho a huelga lo tiene todo el mundo y lo respeto, pero nuestra política es clara y sé hacia dónde debemos ir.