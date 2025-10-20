El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Blanca de Bonrostro Benito con su premio junto a la modelo que lucía su diseño El Norte

La diseñadora vallisoletana que ha conquistado París con su aire futurista

Blanca de Bonrostro, de 24 años, ha ganado el Premio Pierre Cardin a Jóvenes Diseñadores de Europa, con su propuesta 'The rounded suit'

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:58

Comenta

A Blanca de Bonrostro Benito (Valladolid, 2000) le brillan los ojos cuando habla de moda. Y no es por el glamour de las pasarelas, que ... también, sino por todo el trabajo que hay para transformar una idea en un boceto, convertirla a patrón y hacer un diseño realidad. Es precisamente todo ese esfuerzo, el que le ha servido para ganar el premio 'Pierre Cardin Young Designers Europe', un certamen que distingue el talento emergente de jóvenes diseñadores de toda Europa.

