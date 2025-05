Los directivos de la Seguridad Social en huelga acusan a la ministra de «menospreciar» su trabajo

«Si tenemos en cuenta el conjunto de empleados públicos de la Seguridad Social, los trabajadores en huelga representan el 0,3% de la plantilla ... efectiva». Estas palabras de la ministra del ramo, Elma Saiz, han provocado indignación en los directivos del organismo, que están en pie de guerra desde el pasado 10 de marzo para exigir mejores condiciones de trabajo ante el «colapso» y «la caótica situación de la gestión».

Los subdirectores y secretarios provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) iniciaron las protestas, que en Valladolid se desarrollan tres días a la semana, hartos de «la extenuante situación a la que se encuentran sometidos». Comenzaron con paros de dos horas martes y jueves y, ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones, desde el 1 de abril son indefinidos y también los efectúan los miércoles.

El Comité que representa a los huelguistas recuerda a su superiora jerárquica que sus demandas fueron firmadas por más de 190 personas, «lo que supone la práctica totalidad» de los afectados. Cuatro de ellos desarrollan su labor en la provincia, donde tienen a sus órdenes a 124 empleados que tramitan prestaciones tan importantes como las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De ellos tres secundan las movilizaciones, lo que implica que «nos mantenemos en el 75% de participación», expresan, porcentaje que es once puntos superior a la media nacional.

73.000 cargos políticos

De ahí que consideren que las manifestaciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «no hacen sino infravalorar y menospreciar el trabajo diario del colectivo responsable de la coordinación, ejecución y gestión de las políticas sociales a nivel provincial, a la par que ignorar la importancia, no cuantitativa sino cualitativa, de nuestro trabajo y de la repercusión que este tiene en la buena marcha del INSS». «No es razonable juzgar nuestro impacto por cifras, como tampoco lo sería cuestionar el trabajo de 22 ministros respecto a los más de 73.000 cargos políticos existentes en el país», prosiguen.

Elma Saiz respondía esta semana en el Senado a una interpelación del parlamentario del PP Gerardo Camps, quien se interesaba sobre «las medidas inmediatas» que pensaba adoptar para acabar con el conflicto. Durante su intervención, la aludida aseguraba que se habían mantenido «diversas reuniones» con los convocantes, algo que estos rechazan de plano. «Desmentimos de forma categórica la existencia de negociaciones en curso. La primera y última reunión a la que se nos ha convocado tuvo lugar el 6 de febrero de 2025 con el secretario de Estado», aseguran.

También ponen en cuestión los datos que aportó la ministra, «puesto que no puso de manifiesto aquellos que hacen referencia a los expedientes pendientes de resolución en cualquiera de las prestaciones, los plazos de resolución que se han dilatado o el retraso en los reconocimientos médicos para resolver las situaciones de incapacidad temporal y permanente». Y niegan que sean ciertas las cifras sobre los efectivos, «puesto que no todos los interinos han sido asignados al INSS y, además, parte de la oferta de empleo público viene a sustituir a estos interinos, por lo que no se produce ningún incremento real de la plantilla, que sigue viviendo diariamente la jubilación de los compañeros».