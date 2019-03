La diabetes afecta a más de 32.000 personas en Valladolid

«Es una enfermedad muy esclava, tienes que estar atento todo el día»

Enrique Martín. / El Norte

oletano Enrique Martín Gallego tuvo un «debut» amargo. No saltó por primera vez a un terreno de juego -«ya me hubiera gustado», bromea- ni tampoco vio frustrado uno de sus sueños. «Algo mucho peor», recuerda este vecino de Medina del Campo. Enrique, por entonces con 26 años, no se lo podía creer. «Siempre había sido un chico sano» y había mantenido una dieta equilibrada, pero le detectaron diabetes tipo 1, «la minoritaria». «Fue repentino. Me acuerdo que me encontraba mal y pasé el día como pude, pero ya al siguiente día dije: 'joder, esto no es normal'. Nunca me imaginé que podía ser diabetes», afirma.

Pero antes de acudir al médico buscó «por mi cuenta» todo tipo de remedios, pero «nada me calmaba». Por mucho agua que bebía, su sed no se saciaba. «Recuerdo que paré en un bar y me tomé cinco tónicas en quince minutos de la sed que tenía, imagínate», asegura.

Lo más difícil «y a la vez más fácil» fue asimilarlo. «Sabemos lo que hay desde el primer día de diagnóstico. En cuanto debutamos, somos insulinodepentientes, lo necesitamos para vivir; si no, nos morimos», indica. Es algo que tiene completamente interiorizado. Sabe que tiene que estar pendiente de sus niveles de glucosa «las 24 horas del día». «Es una enfermedad muy esclava, cansa mucho psicológicamente; es como un martillo que te da continuamente», sostiene.

De hecho, es lo primero que hace «nada más» despertarse. Un pinchazo en la yema del dedo «para saber dónde estás» y a disfrutar del día «como cualquier otra persona». Así, hasta cinco veces al día. Después de cada comida, «picotazo».

Pérdida de conocimiento

Para este comercial, veinte años «dan para muchos episodios». Uno de los que peor recuerda ocurrió en 2008. El nivel de glucosa en la sangre le bajó descabelladamente. Tanto, que perdió el conocimiento y precisó de la ayuda de un tercero para que le inyectara glucagón. «La hipoglucemia es lo que más miedo nos da. Tiene un peligro, y es que a veces pierdes el conocimiento y, por tanto, ya no dependes de ti. Necesitas que alguien te ayude».