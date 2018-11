Detenido un vecino de Velilla por clavar un punzón en el costado al alguacil del pueblo El alguacil permanece ingresado con una herida en un costado y un pulmón afectado. / R. Gómez El trabajador, ingresado con daños en un pulmón, barría una de las calles cuando el presunto agresor «le agarró del cuello» y le clavó el objeto L. SANCHO Miércoles, 14 noviembre 2018, 07:36

En la pequeña población de Velilla (113 habitantes) no salen de su asombro desde que el pasado lunes un vecino de la localidad agrediera por la espalda al alguacil del pueblo y le clavara un punzón en el costado. Están «consternados» con un suceso que se ha saldado con la detención del presunto agresor, un hombre de mediana edad vecino de Velilla, y el ingreso en un centro hospitalario de su alguacil, de 55 años, que presenta afección en un pulmón.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 12 de noviembre, cuando sobre las 10:30 horas el alguacil se encontraba barriendo una de las calles del municipio, situado a 27 kilómetros de la capital. Fue entonces cuando, según relataron fuentes municipales, el presunto agresor se acercó por la espalda hacia la víctima, le agarró del cuello y le intentó tirar al suelo para, de forma inmediata, clavarle un punzón en uno de los costados.

El alcalde, Carlos Fernández, fue uno de los primeros en conocer lo sucedido. Avisó a uno de sus hijos y rápidamente se trasladaron hacia el lugar donde habían ocurrido los hechos. Allí socorrieron al alguacil, «que perdía sangre y tenía parte de la ropa manchada», por lo que optaron por trasladarlo directamente en su vehículo particular hasta el centro de salud de Tordesillas, donde le realizaron la primera cura. Si bien, según el relato del regidor, en ese momento no había disponible una ambulancia, por lo que el propio hijo del alcalde optó por trasladarle en su vehículo hasta el hospital Río Hortega de la capital. «Le ha afectado a un pulmón, no es que esté grave, pero sí tiene una herida en un costado de la que ha tenido que ser tratado e ingresado», admitió ayer el alcalde, Carlos Fernández, «consternado» con lo ocurrido, quien incidió en que el alguacil «es una bellísima persona que nunca se ha metido con nadie y no se mete en problemas de ningún tipo».

Apenas tres horas después, sobre las dos de la tarde, agentes de la Guardia Civil procedían a la detención del presunto agresor, un vecino del pueblo de mediana edad (unos 50 años) que a última hora de ayer permanecía detenido en las dependencias de la Benemérita. Según ha podido conocer este periódico, el objeto con el que cometió la agresión seguía ayer en paradero desconocido, pues el presunto autor declaró que lo tiró en una vivienda vieja pero no ha podido aún ser localizado.

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Tordesillas instruyen diligencias e investigan si el presunto agresor sufre algún tipo de alteración psicológica, pues al parecer, y según precisaron en el municipio, «hay etapas en las que está medicado y le pasa factura». Hace unos meses, y siempre según las mismas fuentes municipales, este vecino de Velilla ya estuvo acusado de haber pinchado las ruedas del alguacil, por lo que algunos no dudaban en asegurar que «la tiene tomada con él».

El municipio de Velilla confía ahora en que el suceso se resuelva cuanto antes y que el alguacil pueda recibir el alta en breve. «Los vecinos están mal», incidía ayer el alcalde, «hay una consternación absoluta porque no esperas que pueda pasar algo tan grave».