Detenido por un robo con fuerza en el interior de un vehículo en la calle Pelícano Un testigo le siguió y llamó a la Policía

El Norte Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 20:17

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del domingo a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo en Valladolid capital. Agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana uniformados y a bordo de vehículo oficial con distintivos policiales, fueron comisionados por la sala del 091 hacia las 17.00 horas, tras recibir una llamada telefónica alertando de un posible robo en la calle Pelícano.

El requirente del servicio informó haber observado a un individuo forzando una furgoneta en dicha vía, sustrayendo una bolsa de color blanca y emprendiendo la huida por calles aledañas, siendo seguido por el propio testigo. Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, localizando al sospechoso en la confluencia de las calles Pelícano y Águila, como recoge Ical.

En ese momento, el individuo no portaba ningún objeto. El testigo se acercó a los actuantes, identificándose como la persona que realizó la llamada, y relató que el sujeto había escondido la bolsa sustraída en unos matorrales situados a la altura del centro cívico de la calle Cigüeña, al percatarse de que estaba siendo seguido. Tras inspeccionar la zona indicada, los agentes recuperaron la bolsa blanca, que contenía un foco de obra y varias alargaderas eléctricas.

A través de la sala del 091 se realizaron gestiones para localizar al propietario de la furgoneta, quien se personó en el lugar y confirmó que el vehículo había quedado perfectamente cerrado el viernes anterior, y que los objetos recuperados eran de su propiedad y se encontraban en el interior de la furgoneta.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vehículo. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial en la mañana del lunes, que decretó su libertad.

