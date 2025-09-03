Detenido por robar dos jamones de la cocina de un hotel en Valladolid El autor del hurto ya había sido denunciado meses antes tras ser sorprendido en el interior del local

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la tarde del martes en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto. La intervención se realizó a raíz de una denuncia presentada el pasado 26 de agosto en la Comisaría de Parquesol por el responsable de un hotel de Valladolid. En dicha denuncia relataba cómo al parecer una persona desconocida se había llevado dos jamones de la zona de cocina del establecimiento, valorados en 489,44 euros.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron pesquisas al objeto de determinar quién y como había hurtado los dos jamones. Mediante la investigación, pudieron determinar cómo un hombre había accedido el día 25 de agosto, en un momento de descuido por parte de los trabajadores de recepción del hotel, a una sala restringida a personal del mismo, y desde allí había entrado en la zona de cocinas del establecimiento.

Una vez en las cocinas, accedió a la zona de refrigeración y se hizo con dos jamones que introdujo en una mochila que portaba, abandonando el establecimiento antes de que nadie se diera cuenta. El varón que cometió el hurto había sido ya denunciado meses antes por personal del hotel, cuando fue sorprendido accediendo al interior del mismo presumiblemente para intentar hacerse con algún efecto. El detenido, tras prestar declaración en comisaría y poner el caso en conocimiento de la autoridad judicial, quedó en libertad.