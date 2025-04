Detenido por contratar una línea telefónica con otra identidad y dejar de pagar la factura

El Norte Valladolid Martes, 22 de abril 2025, 12:45 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de estafa y falsedad documental. Los hechos fueron denunciados por la víctima el 17 de mayo de 2024 en dependencias policiales de la Comisaría de Parquesol. El hombre manifestó a los agentes que una empresa de telefonía le reclamaba una deuda por la contratación servicios de telefonía, datos y televisión de pago, que ascendía a 305,76 euros.

La fecha de impago del contrato de esos servicios se remontaba al periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2022. El denunciante manifestó a los agentes que él no había contratado esos servicios y que no tenía ningún producto de telefonía vinculado a esa empresa desde hacía muchos años. Posteriormente en noviembre de 2024, el perjudicado amplió la denuncia al serle reclamado un nuevo importe de 161,27 euros por una línea de telefonía móvil, que igual que en la ocasión anterior, la víctima no había contratado.

Las pesquisas de los investigadores de la Policía Nacional, aportaron una dirección de un domicilio de Valladolid, vinculada a la titularidad de las líneas contratadas, aunque la víctima no tenía ninguna relación con dicha dirección. En ese domicilio de la capital, en régimen de arrendamiento, había vivido quien resultó ser el presunto autor de los hechos, aunque ya no residía en esa dirección.

La investigación policial determinó que el hombre había aportado la identidad de la víctima para contratar servicios de telefonía y datos, que con el paso del tiempo dejó de pagar, generando una deuda que fue reclamada al falso titular del contrato.

Pese a la dificultad que supuso su localización, finalmente el presunto autor fue detenido el pasado día 21 de abril por un delito de estafa y falsedad documental. Tras ser oído en declaración en dependencias de la Policía Nacional, y tras haber puesto en conocimiento de la Aautoridad judicial los hechos ocurridos, el detenido quedó en libertad