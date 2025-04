Después de cinco horas las calles retomaron la normalidad en torno a las 17:30 horas

Mario Azcona Lunes, 28 de abril 2025, 22:38 Comenta Compartir

Pasaban unos minutos de las 17:00 horas cuando los semáforos de la zona del Clínico volvieron a lucir. Sin embargo, fue un espejismo. «Apenas diez minutos después se volvió a caer la red» como señalan los vecinos y comerciantes de la zona.

Veinte minutos más tarde, sobre las 17:30 las luces de los comercios volvieron a iluminar los interiores, los semáforos volvieron a controlar el tráfico y las cámaras frigoríficas de los bares reiniciaban el refrigerado de las bebidas (parece) de manera definitiva. En torno a media tarde (las 18:00 horas) se restablecía la luz en casi todos los puntos de la ciudad. A excepción de algunas zonas céntricas (como en la estación de trenes o la calle Dos de Mayo) donde continuaban a 'oscuras' en manos de la Policía Municipal para regular los cruces.

La zona del Clínico, con las calles Real de Burgos y Madre de Dios, ha sido de las primeras en la capital del Pisuerga en volver a tener energía. Así lo explicaba Susana Velasco, una de las vecinas de la calle que iba a acercarse hasta el Hospital Clínico donde tenía una cita médica. «Según volvió la señal me llamó el doctor, pero justo se volvió a caer la red y no sé qué me quería decir» señalaba. Ante los problemas técnicos ha decido acercarse hasta la consulta para ver si el médico llamó «para confirmar la cita ante la vuelta de la luz, o por el contrario aplazar la consulta».

Misma situación en la que estaban Asunción y Jesús, que habían venido hasta Valladolid para someterse a una pequeña intervención en el Clínico. Sin embargo, a las 16:00 cuando llegó a la consulta, la realidad que se encontró fue muy diferente de la esperada y alejada de los batines y los gorros de quirófano. «Es un día para llevarlo con calma», señalaba Asunción, que explica que les avisaron de la cancelación directamente en persona ante la imposibilidad de usar otros métodos. Un ir y venir de energía por la que los médicos han decidido posponer la intervención, «me han dicho que es mejor suspender y esperar a otro día donde no haya problemas y exista total seguridad».

Y es que, como detalla Rafael Bravo, quien también tenía cita en el Clínico, las intervenciones no urgentes se están posponiendo. Aunque el centro cuenta con un grupo de electrógenos estos «se utilizan para los elementos imprescindibles o intervenciones de urgencia».

Unos minutos de energía eléctrica que Paula Ruiz, vecina de la avenida de Palencia, aprovechó para llamar a su madre y «ver que todo estaba bien», una comunicación que fue corta, porque como indica «al poco de descolgar, volvió a caer todo». Carlos Álvarez detalla que había bajado a por unas garrafas de agua pero «ya no quedaban» mientras señala que en su casa la bomba no funciona y está todo el bloque sin luz ni agua. Mismo problema con el que se encontró Alicia Núñez en «los tres 'super' a los que he ido». Un fallo de luz que ha afectado a los métodos de pago, «quería algo 'caliente' para comer, pero tampoco hay nada» explica Alicia

En los establecimientos de la zona la situación es muy diferente a la habitual para esas horas. Locales a oscuras con las puertas abiertas para aprovechar la luz de ambiente que ilumina el interior. Noemí Vázquez de la peluquería Noe Sebastián explica que «sin luz» se queda sin actividad ya que no puede tener «agua caliente ni enchufar los secadores». Ya a las 18:00 horas y con el suministro restablecido, un hombre ocupaba el sillón «sin tiempo que perder por si acaso».

Otro de los comercios de la zona, el bar Oviedo, explican que llevaban 5 horas sin luz en «una jornada muy complicada». José Luis García señalaba que la mañana «había sido loca» donde se mezclaba la falta de suministros con la confusión de la gente. «El que entraba nos preguntaba que podía pedir, si café, cerveza o si había algo frío». Y es que en estos casos, dos de los mayores reclamos de estos establecimientos dejan de estar operativos, «no funciona ni la cafetera ni el grifo de cerveza». Una situación «difícil» porque como explica José «se descongela el género, se calientan los botellines y no puedes hacer nada».