Obras de desmantelamiento de la gasolinera situada junto al centro comercial Vallsur. Carlos Espeso

Valladolid

El desmontaje de la gasolinera de Vallsur culmina con la retirada de los tres tanques

La reurbanización del espacio convertirá la franja de la estación de servicio en una zona ajardinada

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:48

Comenta

La compañía Repsol, a través de la empresa Esqueiro, ha retomado las obras de desmantelamiento de la gasolinera situada junto al centro comercial Vallsur. ... Desde hace unas semanas, la actividad ha vuelto a este punto, que se ha acotado con vallas para proceder a la retirada de los tres tanques de combustible, con una capacidad cada uno de ellos de 20.000 litros, así como del decantador que acompaña a una instalación cuya concesión municipal por un periodo de 25 años venció el 31 de agosto de 2023. La eliminación de esta estación de servicio se suma a las de Poniente y la Circular, cuyas últimas autorizaciones de explotación que el Ayuntamiento concedió hace un cuarto de siglo también se extinguieron en la misma fecha.

