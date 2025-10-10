El desmontaje de la gasolinera de Vallsur culmina con la retirada de los tres tanques

La compañía Repsol, a través de la empresa Esqueiro, ha retomado las obras de desmantelamiento de la gasolinera situada junto al centro comercial Vallsur. ... Desde hace unas semanas, la actividad ha vuelto a este punto, que se ha acotado con vallas para proceder a la retirada de los tres tanques de combustible, con una capacidad cada uno de ellos de 20.000 litros, así como del decantador que acompaña a una instalación cuya concesión municipal por un periodo de 25 años venció el 31 de agosto de 2023. La eliminación de esta estación de servicio se suma a las de Poniente y la Circular, cuyas últimas autorizaciones de explotación que el Ayuntamiento concedió hace un cuarto de siglo también se extinguieron en la misma fecha.

Los depósitos de la situada junto a la gran superficie todavía se pueden ver en la gran zanja que se ha abierto en este rectángulo después de que a finales de julio se retirara la marquesina y posteriormente la garita en la que se cobijaba el empleado de turno. Antes ya se habían desmontado los surtidores. Está previsto que a partir de este jueves se proceda a su sustracción del subsuelo. Las obras han obligado a anular el carril derecho de la parte central Paseo de Zorrilla, en el tramo comprendido entre la Fuente Azul y este punto y que permite el acceso al canal auxiliar de la arteria por el que sí se puede circular entrando a él a la altura de la calle Senda.

Una vez se saquen esas cisternas, comenzarán los trabajos de reurbanización del espacio. Esta última fase de la obra, ya en marcha, se prolongará durante dos meses como máximo, según señalan fuentes consultadas. El proyecto contempla ajardinar con césped y árboles esta superficie y recuperar el diseño viario de entrada al centro comercial y su continuación hacia el sur del Paseo de Zorrilla. Además, la empresa deberá reparar los posibles daños ocasionados en la vía pública por estas obras para devolver a su estado original la zona.

Este desmontaje de los depósitos de combustible ha tenido que retrasarse sobre los planes iniciales a causa de la celebración de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre coincidiendo con la fiestas de la ciudad. El recorrido de esta etapa por el Paseo de Zorrilla impedía acometer una intervención compleja que requiere de maquinaria pesada para sacar los elementos de almacenaje del combustible.

Dentro de esta operación a tres bandas, la primera gasolinera en desmontarse fue la de la plaza de Poniente, una estación cuya primera concesión databa de 1920. Las obras se iniciaron tras la celebración de las ferias de 2024 y se ejecutaron durante un periodo tres meses. La intervención permitió ganar acera para los peatones en un espacio con un importante volumen de viandantes que llegan desde Huerta del Rey o que se bajan en la parada de bus situada en esa franja del ágora.

En enero de este mismo año, le llegó el turno a la de la plaza Circular. Su ubicación en un distribuidor con un importante volumen de tráfico convirtió la operación en las más compleja de las tres por las afecciones que causó. Tras la retirada de los elementos en superficie -surtidores, marquesina y garita- se abordó la excavación en la franja en la que estaba ubicada la estación de servicio para sacar los tres depósitos de combustible y el decantador. Esta operación obligó a cortar dos carriles de circulación, lo que provocó importante congestiones y atascos en la zona. Concluida la obra, el espacio ha pasado a convertirse en un aparcamiento para vehículos de uso compartido.

El desmantelamiento de estas tres gasolineras dentro de la ciudad no ha dejado a los conductores sin alternativas para repostar en algunas de las zonas pobladas de la capital. Entre ellas, permanecen en servicio las ubicadas en la calle Puente Colgante, la de la plaza del Carmen (Delicias), la situada en Arco de Ladrillo frente al Mercadona, el surtidor junto al Puente Mayor (La Victoria) o el ubicado en el barrio de Pilarica, en la confluencia del Paseo Juan Carlos I con la calle Puente la Reina.