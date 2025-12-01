El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sucursal de Correos en Parquesol, en una imagen de archivo. C. Espeso

Denuncian que Correos quiere que los carteros de Valladolid repartan en patinete eléctrico

CCOO critica que esta decisión «precariza la seguridad y expone al riesgo de sufrir accidentes graves e incluso potencialmente mortales»

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:22

Comenta

Comisiones Obreras (CCOO) denunció este lunes que Correos pretende obligar al personal de reparto a pie de Valladolid a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado, lo que, según el sindicato, «precariza la seguridad y expone al riesgo de sufrir accidentes graves e, incluso, potencialmente mortales».

No en vano, un comunicado de CCOO señaló que este nuevo equipo de trabajo es un vehículo de movilidad personal (VMP), que por ley está obligado a circular por la calzada junto con el resto del tráfico rodado. Es por ello que cargó contra la «irresponsabilidad» de los directivos de la empresa, que están precarizando las condiciones laborales y la seguridad, cuando, además, la decisión se impone despreciando los posicionamientos en contra de su introducción trasladados por todas las organizaciones sindicales de Correos.

«Ningún correo público europeo utiliza VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia en las labores de reparto a pie, siendo sus únicos usuarios el personal de reparto de algunas plataformas de Riders que, lamentablemente, padecen una situación de precariedad laboral», añadió. Comisiones Obreras denunció que los patinetes se facilitan al personal de reparto a pie sin pagar el complemento de peligrosidad que cobran por convenio miles de personas repartidoras que utilizan motocicletas y vehículos de cuatro ruedas.

Por todo ello, CCOO ha requerido a la dirección de Correos paralizar la implantación de los VMP y a abandonar definitivamente la idea, advirtiendo que, en caso de llegar a producirse una desgracia, denunciará por la vía penal a quienes han impuesto la medida.

